ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Справа Гандзюк: суд переніс засідання суду по Мангеру

Новини » Суспільство     16.06.2020 - 17:11
Справа Гандзюк: суд переніс засідання суду по Мангеру
Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

Засідання перенесли через відведення суддею

Печерський районний суд міста Києва сьогодні мав обрати запобіжний захід голові Херсонської облради Владиславу Мангеру. Однак після заяву захисту про відвід суддів засідання суду перенесли.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив адвокат Мангера Дмитро Ільченко.

За його словами, відвід суддею стався через те, що на судовому засіданні з 20 суддів були присутні тільки двоє. При цьому він додав, що суддя, яка підписала документи на примусове затримання Мангера, була присутня на засіданні щодо обрання запобіжного заходу.

Він додав, що поки невідомо, коли відбудеться нове засідання суду. Про це буде відомо сьогодні або завтра.

За його словами, Мангер почуває себе добре. Зараз він перебуває в лікарні під наглядом лікаря.

Нагадаємо, у 2018 році невідомий облив активістку Катерину Гандзюк концентрованої сірчаною кислотою біля її будинку. Вона померла 4 листопада 2018 року. Слідством встановлено, що Левін отримав замовлення від Владислава Мангера на організацію нападу на Гандзюк, яка нібито заважала впроваджувати схеми за незаконну вирубку лісу, а також підривала авторитет Мангера в області.

Раніше Печерський районний суд дозволив примусове затримання голови Херсонської обласної ради.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Катерина ГандзюкВладислав Мангер
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся