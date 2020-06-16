Справа Гандзюк: суд переніс засідання суду по Мангеру

Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

Засідання перенесли через відведення суддею

Печерський районний суд міста Києва сьогодні мав обрати запобіжний захід голові Херсонської облради Владиславу Мангеру. Однак після заяву захисту про відвід суддів засідання суду перенесли.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив адвокат Мангера Дмитро Ільченко.

За його словами, відвід суддею стався через те, що на судовому засіданні з 20 суддів були присутні тільки двоє. При цьому він додав, що суддя, яка підписала документи на примусове затримання Мангера, була присутня на засіданні щодо обрання запобіжного заходу.

Він додав, що поки невідомо, коли відбудеться нове засідання суду. Про це буде відомо сьогодні або завтра.

За його словами, Мангер почуває себе добре. Зараз він перебуває в лікарні під наглядом лікаря.

Нагадаємо, у 2018 році невідомий облив активістку Катерину Гандзюк концентрованої сірчаною кислотою біля її будинку. Вона померла 4 листопада 2018 року. Слідством встановлено, що Левін отримав замовлення від Владислава Мангера на організацію нападу на Гандзюк, яка нібито заважала впроваджувати схеми за незаконну вирубку лісу, а також підривала авторитет Мангера в області.

Раніше Печерський районний суд дозволив примусове затримання голови Херсонської обласної ради.

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Автор: РБК-Україна