Dell звільнить тисячі співробітників через падіння попиту на персональні комп'ютери, - Bloomberg

Dell Technologies Inc., зіткнувшись із різким падінням попиту на персональні комп'ютери, скоротить близько 6650 робочих місць, ставши ще однією технологічною компанією, яка оголосила про звільнення тисяч співробітників.

Компанія стикається з ринковими умовами, які "продовжують руйнуватися через невизначене майбутнє", написав співгенеральний директор з операцій Джефф Кларк у службовій записці. Скорочення складає близько 5% від глобальної робочої сили Dell.

Після буму ПК в епоху пандемії Dell та інші виробники обладнання зіткнулися з падінням попиту. Галузевий аналітик IDC заявив, що попередні дані показують, що постачання персональних комп'ютерів різко скоротилося у четвертому кварталі 2022 року. За даними IDC, серед великих компаній найбільший спад спостерігався у Dell - на 37% порівняно з тим самим періодом 2021 року. Dell отримує близько 55% свого прибутку від ПК.

Кларк повідомив співробітникам, що колишніх заходів щодо скорочення витрат, включаючи припинення найму та обмеження на поїздки, вже недостатньо. За його словами, реорганізація департаменту поряд із скороченням робочих місць розглядається як можливість підвищити ефективність.

В останні місяці звільнення вдарили по технологічному сектору, включаючи багатьох конкурентів Dell. Компанія HP Inc., яка також працює на ринку ПК, оголосила в листопаді про скорочення 6000 співробітників. Cisco Systems Inc. та International Business Machines Corp. заявили, що скоротять близько 4000 робітників. За даними консалтингової фірми Challenger, Gray & Christmas Inc, 2022 року технологічний сектор оголосив про скорочення 97 171 робочих місць, що на 649% більше, ніж у попередньому році.

Після скорочення чисельність персоналу Dell у Раунд-Році, штат Техас, буде найнижчою щонайменше за шість років - приблизно на 39 тисяч співробітників менше, ніж у січні 2020 року.

Dell повідомив про зниження продажів на 6% за період, що закінчився 28 жовтня, і дала прогноз доходів на поточний квартал, який не виправдав оцінок аналітиків, заявивши, що клієнти скорочують свої покупки у сфері інформаційних технологій.