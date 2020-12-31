В Дели запретили массовые празднования Нового года

В одном из самых густонаселенных индийских городов Дели власти запретили массовые празднования Нового года, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Там ввели комендантский час.

Об этом сообщает The Indian Express.

Как сообщается, комендантский час в городе был объявлен сегодня, ограничив возможность собраний в общественных местах более чем пяти человек. Согласно приказу, запрещены праздничные мероприятия, сборы в общественных местах с 23:00 31 декабря до 6:00 1 января 2021 года. Однако приказ не распространяется на "лицензированные помещения".

"Была проведена подробная оценка ситуации в Дели с учетом угрозы, исходящей от мутировавшего штамма COVID-19, впервые выявленного в Великобритании, и после наблюдения за случаями заражения коронавирусом в Дели, было установлено, что собрания и публичные празднования Нового года представляют значительную угрозу распространения вируса", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Индии зафиксировали по меньшей мере шесть случаев заболевания новым штаммом коронавируса. Все шестеро инфицированных недавно вернулись из Великобритании.

Кроме того, правительство Индии планирует начать вакцинацию своих граждан от коронавируса в январе. Программа вакцинации направлена на охват 300 млн человек.