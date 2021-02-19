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Делегацию Украины в ТКГ может покинуть один участник: в чем причина

Новина українською → Киев, Пятница 19 февраля 2021 16:36
Делегацию Украины в ТКГ может покинуть один участник: в чем причина Фото: Сергей Гармаш (facebook.com / sergiy.garmash)
Автор: Дмитрий Левицкий

Журналист Сергей Гармаш может выйти из украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию на Донбассе. В делегации он представляет жителей временно оккупированной территории Донецкой области.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Остров".

По словам Гармаша, он может выйти из ТКГ, если руководство украинской делегации не предпримет шагов по вопросу нерегламентированного присутствия на заседаниях "каких общественных экспертов, представляющих непонятно кого".

"Все просто: или я убеждаю руководство в правоте своих аргументов, и мы начинаем действенно реагировать на нарушения формата переговоров и режима конфиденциальности ... Или нужно искать ответы на вопрос: что я делаю на корабле, который плывет не в ту сторону? То есть, - не пора ли на выход?", - сказал он.

Как отметил Гармаш, эти так называемые "эксперты" уже приняли участие в трех заседаниях ТКГ. Он отметил, что этих "экспертов" не приглашал ни один из членов ТКГ.

"В любом случае, субъективизировать марионеток из ОРДЛО в качестве отдельных делегаций я не стану. Это будет не просто плевок в лицо всех переселенцев и патриотов, это будет сдачей наших позиций, а я сдавать ничего не буду. Я шел в ТКГ, чтобы отвоевывать, а не сдавать", - отметил Гармаш.

Гармаш представлял жителей оккупированной территории Донецкой области на заседаниях политической подгруппы ТКГ по 9 июня 2020 года.

Напомним, недавно Гармаш рассказал, что зафиксированная в минских договоренностях оккупированная территория Донбасса на почти полторы тысячи квадратных километров меньше, чем есть на самом деле.

Кроме того, Гармаш заявлял, что Россия выбрала абхазский сценарий для Донбасса.

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