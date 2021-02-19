Делегацію України в ТКГ може залишити один учасник: в чому причина
Журналіст Сергій Гармаш може вийти з української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі. В делегації він представляє жителів тимчасово окупованої території Донецької області.
Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Остров".
За словами Гармаша, він може вийти з ТКГ, якщо керівництво української делегації не вживатиме кроків щодо питання нерегламентованої присутності на засіданнях "якихось громадських експертів, які представляють незрозуміло кого".
"Все просто: або я переконую керівництво в правоті своїх аргументів, і ми починаємо дієво реагувати на порушення формату переговорів і режиму конфіденційності ... Або потрібно шукати відповіді на запитання: що я роблю на кораблі, який пливе не в ту сторону? Тобто, - чи не час на вихід?", - сказав він.
Як зазначив Гармаш, ці так звані "експерти" вже взяли участь у трьох засіданнях ТКГ. Він зазначив, що цих "експертів" не запрошував жоден із членів ТКГ.
"У будь-якому випадку, суб'єктивізувати маріонеток з ОРДЛО як окремі делегації я не стану. Це буде не просто плювок в обличчя всіх переселенців і патріотів, це буде здачею наших позицій, а я здавати нічого не буду. Я йшов у ТКГ, щоб відвойовувати, а не здавати", - наголосив Гармаш.
Гармаш представляв жителів окупованої території Донецької області на засіданнях політичної підгрупи ТКГ з 9 червня 2020 року.
Нагадаємо, нещодавно Гармаш розповів, що зафіксована у мінських домовленостях окупована територія Донбасу на майже півтори тисячі квадратних кілометрів менша, ніж є насправді.
Крім того, Гармаш заявляв, що Росія обрала абхазький сценарій для Донбасу.