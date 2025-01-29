Делегація Грузії призупинила роботу в ПАРЄ після ухвалення резолюції

Делегація Грузії з середи, 29 січня, припиняє роботу в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Однак країна залишається членом Ради Європи.
Про це заявила глава делегації Грузії в ПАРЄ, член правлячої партії "Грузинська мрія" Теа Цулукіані, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Civil.ge та грузинську службу "Радіо Свобода".
Як повідомила Цулукіані, делегація Грузії в ПАРЄ призупинила роботу після ухвалення резолюції, яка давала умовну ратифікацію делегації з вимогами оголосити нові вибори та звільнити всіх політв'язнів.
"Незважаючи на те, що наші повноваження були затверджені, з сьогоднішнього дня ми припиняємо роботу в Парламентській асамблеї", - заявила вона.
Це рішення Цулукіані пояснила тим, що грузинських депутатів обурюють "несправедливі та необґрунтовані" вимоги, висунуті асамблеєю, перш за все, вимога ПАРЄ про призначення Грузією нових парламентських виборів.
"Члени нашої делегації відновлять свою участь у Парламентській асамблеї тільки після того, як зміниться несправедливе ставлення до грузинської держави та народу, припиниться шантаж, і кожен офіційний чи неофіційний представник урядів, а також сили, що стоять за ними, усвідомлять, що такий тиск не змусить грузинську владу піти на жодні антигрузинські кроки", - зазначила вона.
Водночас глава делегації Грузії уточнила, що робота припиняється лише в ПАРЄ. Про вихід з Ради Європи не йдеться.
Нагадаємо, сьогодні Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) проголосувала за резолюцію, присвячену поточній ситуації в Грузії. Документ передбачає заклик до дострокових парламентських виборів.
За резолюцію проголосували 114 делегатів, проти - 13, 7 утрималися.
У резолюції наголошено на численних проблемах із демократією, які останнім часом спостерігаються в Грузії, зокрема на порушеннях під час останніх парламентських виборів.
На поточну сесію ПАРЄ повноваження грузинської делегації визнано з певними обмеженнями, а до наступної сесії, яка пройде у квітні, Грузія повинна буде виконати низку рекомендацій.
Крім запуску прозорого і демократичного виборчого процесу, від офіційного Тбілісі вимагають випустити всіх політичних в'язнів, повернутися на шлях реальної євроінтеграції, розслідувати поліцейське насильство проти протестувальників, скасувати закон "про іноземний вплив" тощо.
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