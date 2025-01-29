Делегація Грузії призупинила роботу в ПАРЄ після ухвалення резолюції

Делегація Грузії з середи, 29 січня, припиняє роботу в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Однак країна залишається членом Ради Європи.

Про це заявила глава делегації Грузії в ПАРЄ, член правлячої партії "Грузинська мрія" Теа Цулукіані, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Civil.ge та грузинську службу "Радіо Свобода" .

Як повідомила Цулукіані, делегація Грузії в ПАРЄ призупинила роботу після ухвалення резолюції, яка давала умовну ратифікацію делегації з вимогами оголосити нові вибори та звільнити всіх політв'язнів.

"Незважаючи на те, що наші повноваження були затверджені, з сьогоднішнього дня ми припиняємо роботу в Парламентській асамблеї", - заявила вона.

Це рішення Цулукіані пояснила тим, що грузинських депутатів обурюють "несправедливі та необґрунтовані" вимоги, висунуті асамблеєю, перш за все, вимога ПАРЄ про призначення Грузією нових парламентських виборів.

"Члени нашої делегації відновлять свою участь у Парламентській асамблеї тільки після того, як зміниться несправедливе ставлення до грузинської держави та народу, припиниться шантаж, і кожен офіційний чи неофіційний представник урядів, а також сили, що стоять за ними, усвідомлять, що такий тиск не змусить грузинську владу піти на жодні антигрузинські кроки", - зазначила вона.

Водночас глава делегації Грузії уточнила, що робота припиняється лише в ПАРЄ. Про вихід з Ради Європи не йдеться.