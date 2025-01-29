Делегация Грузии приостановила работу в ПАСЕ после принятия резолюции
Делегация Грузии со среды, 29 января, прекращает работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Однако страна остается членом Совета Европы.
Об этом заявила глава делегации Грузии в ПАСЕ, член правящей партии "Грузинская мечта" Теа Цулукиани, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Civil.ge и грузинскую службу "Радио Свобода".
Как сообщила Цулукиани, делегация Грузии в ПАСЕ приостановила работу после принятия резолюции, которая давала условную ратификацию делегации с требованиями объявить новые выборы и освободить всех политзаключенных.
"Несмотря на то, что наши полномочия были утверждены, с сегодняшнего дня мы прекращаем работу в Парламентской ассамблее", - заявила она.
Это решение Цулукиани объяснила тем, что грузинских депутатов возмущают "несправедливые и необоснованные" требования, выдвинутые ассамблеей, прежде всего, требование ПАСЕ о назначении Грузией новых парламентских выборов.
"Члены нашей делегации возобновят свое участие в Парламентской ассамблее только после того, как изменится несправедливое отношение к грузинскому государству и народу, прекратится шантаж, и каждый официальный или неофициальный представитель правительств, а также силы, стоящие за ними, осознают, что такое давление не заставит грузинские власти пойти ни на какие антигрузинские шаги", - отметила она.
В то же время глава делегации Грузии уточнила, что работа прекращается только в ПАСЕ. О выходе из Совета Европы речь не идет.
ПАСЕ требует от Грузии провести досрочные парламентские выборы
Напомним, сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за резолюцию, посвященную текущей ситуации в Грузии. Документ предусматривает призыв к досрочным парламентским выборам.
За резолюцию проголосовали 114 делегатов, против - 13, 7 воздержались.
В резолюции отмечены многочисленные проблемы с демократией, которые в последнее время наблюдаются в Грузии, в частности на нарушениях во время последних парламентских выборов.
На текущую сессию ПАСЕ полномочия грузинской делегации признаны с определенными ограничениями, а до следующей сессии, которая пройдет в апреле, Грузия должна будет выполнить ряд рекомендаций.
Кроме запуска прозрачного и демократического избирательного процесса, от официального Тбилиси требуют выпустить всех политических заключенных, вернуться на путь реальной евроинтеграции, расследовать полицейское насилие против протестующих, отменить закон "об иностранном влиянии" и т.д.
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