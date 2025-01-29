Делегация Грузии приостановила работу в ПАСЕ после принятия резолюции

Об этом заявила глава делегации Грузии в ПАСЕ, член правящей партии "Грузинская мечта" Теа Цулукиани, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Civil.ge и грузинскую службу "Радио Свобода" .

Как сообщила Цулукиани, делегация Грузии в ПАСЕ приостановила работу после принятия резолюции, которая давала условную ратификацию делегации с требованиями объявить новые выборы и освободить всех политзаключенных.

"Несмотря на то, что наши полномочия были утверждены, с сегодняшнего дня мы прекращаем работу в Парламентской ассамблее", - заявила она.

Это решение Цулукиани объяснила тем, что грузинских депутатов возмущают "несправедливые и необоснованные" требования, выдвинутые ассамблеей, прежде всего, требование ПАСЕ о назначении Грузией новых парламентских выборов.

"Члены нашей делегации возобновят свое участие в Парламентской ассамблее только после того, как изменится несправедливое отношение к грузинскому государству и народу, прекратится шантаж, и каждый официальный или неофициальный представитель правительств, а также силы, стоящие за ними, осознают, что такое давление не заставит грузинские власти пойти ни на какие антигрузинские шаги", - отметила она.

В то же время глава делегации Грузии уточнила, что работа прекращается только в ПАСЕ. О выходе из Совета Европы речь не идет.