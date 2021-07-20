Делегация Дании во главе с послом в Украине посетила зону ООС

"19-20 июля делегация Королевства Дании во главе с чрезвычайным и полномочным послом Оле Егберг Миккельсен посетила район действия Объединенных Сил", - говорится в сообщении.

19 июля датские дипломаты посетили контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Золотое", побывали на командно-наблюдательном пункте Вооруженных сил Украины и встретились с командующим объединенных сил генерал-майором Эдуардом Москалевым.

На следующий день, 20 июля, датских дипломатов ознакомили с ситуацией в районе проведения ООС. Делегация также посетила участки, где проводится зачистка местности от взрывоопасных предметов. Украинские военные рассказали им о нарушениях режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков.

"Я очень рад посетить линию разграничения и увидеть все собственными глазами. Это передовая мирной жизни, передовая демократии. Вы охраняете безопасность Европы, поэтому если вы в опасности, то мы тоже не можем быть в безопасности. Я очень рад познакомиться со всеми вами, командирами и солдатами. Мой вам искренняя благодарность за то, что вы делаете", - сказал после во время общения с украинскими военными.

Фото: делегация из Дании посетила Донбасс (facebook.com/pressjfo.news)