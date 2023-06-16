Делегація з Африки спускалась у бомбосховище під час атаки на Київ, - Reuters

"Знімальна група Reuters помітила, як африканські лідери прибули до Києва колоною автомобілів і зайшли в готель, щоб скористатися його бомбосховищем", - перед видання.

Тим часом в Офісі президента ПАР заявили, що місія африканських лідерів у Києві "йде добре і за планом". Також додали, що невдовзі вони розпочнуть переговори з президентом України Володимиром Зеленським, під час яких буде представлений "африканський мирний план".

Росія влаштувала ракетну атаку під час візиту лідерів країн Африки до Києва

Нагадаємо, що сьогодні під час масштабної повітряної тривоги росіяни масовано обстріляли Київщину. Ворог застосував одночасно балістичні, крилаті ракети та БПЛА.

Попередньо, в повітряному просторі навколо Києва було знищено 6 аеробалістичних ракет "Кинджал", 6 крилатих "Калібрів" та два БПЛА.

В МЗС вже відреагували на черговий терор росіян. Глава відомства Дмитро Кулеба назвав його чітким сигналом для Африки, що Росія не хоче миру, а лише більше війни.

Ці слова важливі тим, що сьогодні лідери країн Африки приїхали в Київ просувати свою "мирну ініціативу". Серед пропозицій, як дізналися в ЗМІ, Африка може висунути відведення російських військ. Але при цьому послаблення санкцій Заходу проти РФ та призупинення виконання ордера на арешт глави Кремля Володимира Путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом.

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