В деле "Роттердам+" нет виновных, но НАБУ продолжает на белое говорить черное, - экс-генпрокурор

В деле "Роттердам+" за 3 года не было установлено ни ущерба, ни виновных, ни пострадавших, однако НАБУ продолжает упорно настаивать на своих домыслах и фантазиях.

Об этом сообщил экс-генеральный прокурор Святослав Пискун.

"Высший антикоррупционный суд принимает решение и говорит: "По "Роттердам+" нет ущерба, нет виновных, это европейский хаб. Что вы думаете? Все успокоились? Нет. Они (НАБУ- ред.) говорят: вот здесь мы не согласны с решениями прокурора. В 158 случаях мы согласны, а вот именно по этому делу у нас есть свое мнение", - сообщил Пискун.

Экс-генпрокурор отметил, что из-за сложившейся ситуации Генпрокуратуре стоит провести служебное расследование действий НАБУ на предмет преследования детективами каких-то корыстных целей и задач.

"Неплохо было бы провести служебное расследование с боку Генеральной прокуратуры и проверить все-таки, а почему ж мы так настойчиво продолжаем допрашивать людей или почему они так настойчиво изымают документы, которые не нужны совсем этому делу? Не хотят ли они какие-то личные цели и амбиции поставить выше государственных и служебных интересов. Вот это и есть предмет служебного расследования", - добавил Пискун.

Напомним, старший прокурор группы прокуроров САП Виталий Пономаренко ранее заявил, что досудебное расследование не смогло установить никаких убытков от действия формулы "Роттердам+".

В ноябре Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда окончательно признала законным и обоснованным закрытие дела "Роттердам+". Она была закрыта прокуратурой 28 августа из-за отсутствия состава преступления

В сентябре ВАКС признал закрытие дела "Роттердам+" полностью законным.

Однако 27 октября ВАКС пересмотрел свое решение по делу "Роттердам+" и отменил постановление прокуратуры о закрытии дела.