В деле катастрофы самолета Ан-26 допросили более 60 свидетелей

В деле авиакатастрофы военного самолета Ан-26 в Харьковской области допросили более 60 свидетелей. Также от ГП "Антонов" следствие получило документы о продлении назначенного срока службы самолета.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Допрошено более 60 свидетелей; допрошено 10 потерпевших лиц (родственников погибших)", - указано в сообщении.

Кроме того, ведомство получило документы от Управления регулирования деятельности государственной авиации по летной годности самолета, потерпевшего катастрофу.

"Истребовано и получено от ГП "Антонов" документы по изготовлению, доработке и продлению назначенного срока службы самолета АН-26", - информирует бюро.

Сказано, что проведен осмотр и изготовление дубликата кассеты записи разговоров экипажа самолета Ан-26, которые изъяты из магнитофонного самописца самолета. Кроме того, изготовлена стенограмма к протоколу осмотра.

Напомним, сегодня началась процедура выдачи тел погибших в авиакатастрофе военного самолета Ан-26 под Чугуевом в Харьковской области для захоронения.

Как писало РБК-Украина, Министерство обороны ожидает выводов следствия для выплаты помощи семьям погибших в катастрофе военного самолета Ан-26 под Харьковом.

Так, 30 сентября в Верховной раде заявили, что бортовые самописцы военного самолета Ан-26, который на прошлой неделе разбился в Чугуеве, расшифровали. Во время расшифровки возникли проблемы со звуком.