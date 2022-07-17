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Что делать, если воздушная тревога застала в автомобиле: пошаговая инструкция

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Украина, Воскресенье 17 июля 2022 15:06
Что делать, если воздушная тревога застала в автомобиле: пошаговая инструкция Фото: во время воздушной тревоги надо выйти из авто (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

На всей территории Украины сохраняется угроза ракетных ударов, поэтому стоит непременно соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Это касается и участников дорожного движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева.

Если сигнал воздушной тревоги застал вас в автомобиле, стоит сразу предупредить остальных участников дорожного движения. Для этого необходимо просигналить пять длинных гудков. По окончанию воздушной тревоги - три короткие.

Что делать дальше?

Во время воздушной тревоги остановите машину так, чтобы она не мешала проезду, выйдите из нее и быстро направляйтесь в ближайшее укрытие.

Если рядом нет бомбоубежища или укрытия, надо найти углубление или выступ, где можно переждать тревогу. Для этого может подойти даже бордюр.

В случае взрывов - ложитесь на живот, раздвиньте ноги и прикройте руками голову, а также откройте рот. Это поможет избежать контузии.

После окончания воздушной тревоги нужно оставаться в таком положении еще 10 минут.

Напомним, ранее спасатели рассказали, где нельзя прятаться во время воздушной тревоги.

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