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Что делать, если ужалила медуза: рекомендации Минздрава

Новина українською →
Украина, Среда 18 августа 2021 16:49
Что делать, если ужалила медуза: рекомендации Минздрава Фото: в Минздраве рассказали, что делать, если ужалила медуза (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В Азовской море увеличилось количество медуз, при этом в Черном море их также можно встретить. В связи с этим Минздрав рассказал, что нужно делать, если укусила медуза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

"Щупальца медузы содержат микроскопические зазубренные жала, у каждого из которых есть крохотная луковица с ядом и спиральная трубка с острым концом. Медуза использует яд, чтобы защитить себя и убить добычу", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве напомнили, что даже если медуза уже мертва или ее выбросило на пляж, она все еще может ужалить, если к ней прикоснуться.

На месте укуса медузы на коже человека могут возникнуть - жжение и покалывание, онемение и покраснение.

Что делать, если обожгла медуза?

  • Сразу выйти из воды;
  • Видимые жала осторожно выщипайте пинцетом;
  • Место ожога и / или контакта медузы с кожей промыть морской или соленой водой;

В случае если боль после укуса очень сильная - необходимо принять обезболивающее. Облегчить зуд могут антигистаминные препараты, в том числе местного действия (мази, гели).

Что не нужно делать при укусе медузы:

  • Нельзя промывать место укуса пресной водой - это ускорит негативное влияние яда на место поражения и увеличение ожоговой участка;
  • Не нужно прикасайтесь голыми руками к месту ожога - есть риск, что яд попадет и на руки и другие участки кожи;
  • Не нужно растирать место ожога в течение нескольких часов;
  • не нужно протирать место укуса спиртосодержащими растворами;
  • Не нужно мочиться на место укуса.

В Минздраве заявили, что для избежания укуса медузы не нужно купаться, где их много. При этом в случае купания или ныряния в среде обитания медуз, необходимо надевать гидрокостюм или другую специальную защитную одежду.

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Министерство здравоохранения Украины медузи
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