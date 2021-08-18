Що робити, якщо вжалила медуза: рекомендації МОЗ

В Азовському морі збільшилася кількість медуз, при цьому в Чорному морі їх також можна зустріти. У зв'язку з цим МОЗ розповів, що потрібно робити, якщо вкусила медуза.

"Щупальця медузи містять мікроскопічні зазубрені жала, у кожного з яких є крихітна цибулина з отрутою і спіральна трубка з гострим кінцем. Медуза використовує отруту, щоб захистити себе і вбити здобич", - йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві нагадали, що навіть якщо медуза вже мертва або її викинуло на пляж, вона все ще може вжалити, якщо до неї доторкнутися.

На місці укусу Медузи на шкірі людини можуть виникнути - печіння і поколювання, оніміння і почервоніння.

Що робити, якщо обпекла медуза?

Відразу вийти з води;

Видимі жала обережно вищипайте пінцетом;

Місце опіку і / або контакту медузи зі шкірою промити морською або солоною водою;

У разі якщо біль після укусу дуже сильна - необхідно прийняти знеболююче. Полегшити свербіж можуть антигістамінні препарати, в тому числі місцевої дії (мазі, гелі).

Що не потрібно робити при укусі медузи:

Не можна промивати місце укусу прісною водою - це прискорить негативний вплив отрути на місце ураження і збільшення опікової ділянки;

Не потрібно торкайтеся голими руками до місця опіку - є ризик, що отрута потрапить і на руки і інші ділянки шкіри;

Не потрібно розтирати місце опіку протягом декількох годин;

не потрібно протирати місце укусу спиртовмісними розчинами;

Не потрібно мочитися на місце укусу.

У МОЗ заявили, що для уникнення укусу медузи не потрібно купатися, де їх багато. При цьому в разі купання або пірнання в середовищі проживання медуз, необхідно надягати гідрокостюм або іншу спеціальну захисний одяг.