Что делать? Сегодня в 21.00 в Свободе слова Савика Шустера

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Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Андрей Шевченко, главный тренер Национальной сборной Украины по футболу;

Юлия Ковалив, заместитель руководителя Офиса Президента Украины;

Сергей Марченко, министр финансов Украины;

Олег Устенко, советник Президента Украины по экономическим вопросам;

Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016);

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019);

Павел Климкин, министр иностранных дел Украины (2014-2019);

Дмитрий Наталуха, народный депутат, “Слуга народа", глава комитета парламента по вопросам экономического развития;

Олег Ляшко, лидер “Радикальной партии”;

Ярослав Железняк, заместитель главы фракции партии “ГОЛОС”; первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Илья Кива, народный депутат, "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Геннадий Корбан, глава Общественного совета при городском совете Днепра.

Они говорят, а решает народ.