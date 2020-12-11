Что делать с КАСКО в условиях предстоящего карантина

Украина стоит на пороге нового локдауна из-за увеличения уровня заболеваемости коронавирусом. И для многих автомобилистов вновь наиболее остро встанет вопрос «Что делать с КАСКО?». Когда автомобиль простаивает, нужно ли страховать машину? Или стоит сэкономить и понадеяться на «авось»?

Многие в принципе игнорируют страхование КАСКО из-за его необязательности и дороговизны. Это предсказуемо – они надеются на свой опыт вождения и на обязательный ОСАГО другого водителя, который покроет ущерб, если тот будет признан виновником ДТП. Но стоит помнить, что даже когда авто просто стоит в гараже или во дворе дома, его могут, как минимум, угнать. Также бывают случаи сильного повреждения. Поэтому страховка от угона и полного уничтожения должна быть у каждого водителя, который хочет обезопасить себя от возможных форс-мажоров в это непростое для нашей страны время. С этим разобрались.

Что же касается опций защиты от повреждений, то ОСАГО виновника ДТП покроет вам лишь часть суммы. В случае, если нанесен ущерб более чем на 130 тыс. грн., вам придется требовать возмещение разницы не от страховой, а от самого виновника аварии. Да и разбираться со всеми вопросами придется самостоятельно.

Именно поэтому КАСКО – страхование дорогостоящее. Его цена зависит от многих параметров, основные из которых — марка, модель и стоимость авто. Учитываются также стаж водителя, возраст транспортного средства, его пробег, характеристики двигателя и даже город эксплуатации.

Но что делать, если вы пользуетесь автомобилем не постоянно, а только несколько месяцев в году? Если не решаетесь сесть за руль зимой или наоборот, ездите на нем на работу только в холодное время года? А, возможно, вы используете автомобиль только для путешествий? Тогда вам стоит присмотреться к таким страховым компаниям, которые предлагают оплату КАСКО помесячно. Именно такое уникальное предложение есть у UNIVERSALNA в приложении UNIVERSALNA by kasko2go (доступно в Apple Store и в Play Market). Помимо того, что вы платите за страховку лишь тогда, когда пользуетесь автомобилем, вы еще и получаете приятные скидки и бонусы за безопасное вождение.

В случае с kasko2go вы, во-первых, платите только тогда, когда пользуетесь авто. А во-вторых, на стоимость КАСКО влияет то, насколько вы осторожны, хорошо ли справляетесь с нестандартными ситуациями на дороге и как часто на эту дорогу вообще выезжаете. Приложение UNIVERSALNA by kasko2go, установленное на мобильный телефон, способно с помощью искусственного интеллекта оценить ваш стиль вождения и спрогнозировать возможность наступления страхового события исходя из того, как часто вы находитесь за рулем, как ведете себя в потоке машин, какова ваша реакция на внешние раздражители на дороге. Именно поэтому даже в самой компании UNIVERSALNA не советуют покупать КАСКО через приложение UNIVERSALNA by kasko2go сразу после установки. Программа способна определить стартовую стоимость страховки на основе введенных водителем данных, но окончательная цена будет сформирована на протяжении тестового периода. В то время как вы просто ездите, kasko2go оценивает ваши навыки и уже через неделю вы сможете купить страховой полис со значительной скидкой – вплоть до 50%.

И вопрос «Почему цена КАСКО для меня, человека, который не превышает скорость, соблюдает ПДД и ездит аккуратно такая же, как для соседа, который лихачит, подрезает и обгоняет?» просто снимается.

А для владельцев новых авто kasko2go – лучшее решение. Ведь даже те технологичные продукты от разных страховых, которые недавно появились на рынке, так или иначе предусматривают установку в автомобиль определенной аппаратуры, что неприемлемо для новых машин. Подобные вмешательства в структуру не приветствуются импортерами и могут привести к отмене гарантии.

Еще одно важное преимущество – минимизация взаимодействий с третьими лицами. Опять же, в период карантинных ограничений, каждый лишний контакт несет в себе опасность заражения COVID-19. Дабы избежать этого, все взаимодействия «водитель-страховая» проходят на уровне приложения. Не надо никуда ехать, подписывать кучу документов. Просто следуйте инструкциям на экране смартфона. Например, не пользуетесь транспортом зимой или в связи с карантином работаете из дому – оставляете опцию «страхование на время стоянки», а остальное – ставите на паузу.

Как мы видим, КАСКО в условиях предстоящего карантина – вполне реальный и посильный страховой продукт для большинства водителей.