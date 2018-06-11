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Что делать с черешней: вкусные идеи

STYLERЕда        11.06.2018 - 12:50
Фото: Черешня (pixabay.com/suju)
Фото: Черешня (pixabay.com/suju)

Вкусны рецепты из черешни, идеи для выпечки, освежающие ягодные напитки, заготовки на зиму

Что приготовить из черешни на десерт, какие напитки можно сделать из сочной и ароматной ягодки, а также рецепты из черешни на зиму, чтобы в морозные вечера за чашкой чая наслаждаться вкусом даров лета - в подборке вкусных идей от Styler.

Что делать с черешней: рецепты аппетитной выпечки

По вкусу черешня идеально сочетается с шоколадом, поэтому рецепт маффинов со спелой ягодой понравится всем любителям шоколадного аромата и легкой горчинки в десертах. Для приготовления понадобится:

  • черешня без косточек - 200 г
  • мука - 300 г
  • сахар - 150 г
  • сливочное масло - 120 г
  • яйца - 1 шт
  • молоко - 200 г
  • разрыхлитель - 1 ст.л.
  • соль - 0,5 ч.л.
  • шоколад черный 55-70% какао - 130 г
  • шоколадные капли - 50 г
  • какао - 2 ст.л.

Сливочное масло и шоколад растопить на водяной бане. Перемешать муку, разрыхлитель, соль, сахар, какао и шоколадные капли. Молоко с яйцом взбить венчиком, после чего ввести в смесь растопленный шоколад с маслом и всыпать сухие ингредиенты. В полученное тесто добавить черешню, распределить по формочкам для кексов и выпекать в прогретом до 180 градусов духовом шкафу в течение 20 минут. 

Маффины с черешнейФото: Маффины с черешней (pixabay.com/ulleo)

Один из самых простых и но очень вкусных рецептов, что можно приготовить из черешни - сочный ягодный бисквит. Необходимые продукты:

  • черешня без косточек - 300 г
  • мука - 1 ст.
  • сахар - 1 ст.
  • яйца - 4-5 шт.
  • ванилин - 1 упаковка (2 г)
  • разрыхлитель - 1 ч.л.

Взбить яйца с солью и сахаром. Отдельно смешать сухие ингредиенты (муку, разрыхлитель, ванилин). Вымесить тесто до однородности, после этого добавить  черешню. Разъемную форму застелить пергаментом, смазать небольшим количеством масла и вылить в нее тесто. Запекать в духовом шкафу, предварительно прогретом до температуры 180 градусов, в течение 40 минут. Бисквит можно полить шоколадной глазурью или просто посыпать сахарной пудрой и украсить ягодами.

Черешневый бисквитФото: Черешневый бисквит (pixabay.com/RitaE)

Напитки из черешни

Летние холодные напитки из черешни отличаются очень насыщенным вкусом и ароматом. Рецепт ягодного компота известен всем, но есть и оригинальные идеи, как использовать эту ягоду для приготовления коктейлей, смузи, лимонадов.

Черешневый коктейль готовится за 5 минут. Для этого необходимо взять 100 грамм мороженого, 100 мл молока и 100 грамм очищенной черешни. Все ингредиенты взбить блендером, подавать в высоком бокале, украсив по своему вкусу.

Смузи из черешни подойдет для легкого летнего перекуса и подарит заряд энергии. 100 грам черешни без косточек, 1 среднее яблоко, 1 банан взбить при помощи блендера. В полученную смесь добавить 30 грамм измельченного миндаля и несколько мелко нарезанных листочков свежей мяты. Черешнево-миндальный смузи подавать охлажденным.

Черешневый лимонадФото: Черешневый лимонад (pixabay.com/Daria-Yakovleva)

Лимонад с черешней готовится с использованием следующих ингредиентов: 

  • черешня - 0,5 кг
  • лимон - 1 шт
  • мята - 3 веточки
  • сахар - 0,1 кг
  • вода - 1 л
  • газированная вода - 1 л
  • кубики льда

Ягоду очистить от косточек. Вскипятить 1 л воды, добавить сахар и черешню, варить в течение 2 минут, затем остудить до комнатной температуры. Лимон нарезать дольками, измельчить мяту. Смешать все ингредиенты, добавить черешневую воду с сахаром и газировку. Охладить лимонад и подавать с кубиками льда.

Что приготовить из черешни на зиму

Как и любые другие летние ягоды, черешню можно заморозить. Такая ягодная заготовка отлично подойдет для выпечки осенью и зимой, а также для компотов. Еще один вариант, как полакомиться любимой ягодой зимой, - приготовить джем из черешни. Этот рецепт не похож на привычное варенье благодаря пикантным ноткам корицы и аромату ванили. Необходимые ингредиенты:

  • Черешня, предварительно очищенная от косточек - 1,5 кг
  • Сахар - 1 кг
  • Ванилин - 1 упаковка (2 г)
  • Корица - 1 ч.л.
  • Сок яблочный - 100 мл.

Сахар всыпать в кастрюлю, добавить яблочный сок, перемешать и поставить на  плиту. Когда сахар превратится в сироп, всыпать черешню и ванилин.

Черешневый джемФото: Черешневый джем (pixabay.com/congerdesign)

Готовить на слабом огне после закипания около 20 минут, периодически снимая пенку. За 10 минут до готовности всыпать корицу. Готовый джем горячим разлить в подготовленные банки и закатать крышками для длительного хранения.

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Теги: рецепты, черешня
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