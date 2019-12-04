Дела уволенного прокурора Кулика проходят инвентаризацию, - Касько

Все дела, которыми занимался уволенный прокурор Константин Кулик, сейчас проходят инвентаризацию. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько в интервью TheBabel.

В частности, Кулик вел засекреченное дело с конфискацией денег окружения бывшего президента Виктора Януковича.

"Если мы заговорили об очистке: на днях из Генпрокуратуры уволили прокурора Константина Кулика. Он вел засекреченное дело о спецконфискацией 1,5 миллиарда Януковича и пытался вручить подозрения бывшим работникам Администрации Порошенко - Борису Ложкину, Алексею Филатову, а также экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой. Вы уже разобрались, что было в его трех тысячах томов дела Курченко?", - сказал Касько.

Отметим, в марте 2017 года Краматорский городской суд разрешил спецконфискацию 1,5 млрд долларов. Эти деньги в свое время на счета в "Ощадбанке" перечисляли компании, связанные с Януковичем, в том числе компании олигарха Сергея Курченко.

"По сути, это три-четыре факта, раздробленные на несколько уголовных производств. Например, дело так называемых вышек "Черноморнефтегаза" разделили на 10 производств. Все дела, которыми занимался Кулик, сейчас проходят инвентаризацию. В 99 процентах случаев ими будет заниматься НАБУ. Это хороший орган для того, чтобы поставить точку и разъяснить, что на самом деле было в этих делах", - заявил заместитель прокурора.

Напомним, ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил Кулика из-за того, что тот 24 октября не пришел на переаттестацию для работы в Офисе генерального прокурора.

Ранее издание The New York Times писало, что Кулик, возможно, замешан в коррупционном скандале с сыном экс-вице-президента США Джо Байдена. По информации издания, именно Кулик готовил документы с обвинениями Хантера Байдена, когда он входил в правление украинской газовой компании Burisma Holdings.