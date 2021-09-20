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Дела Майдана: задержан экс-правоохранитель, подозреваемый в убийстве митингующих

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Киев, Понедельник 20 сентября 2021 09:37
Дела Майдана: задержан экс-правоохранитель, подозреваемый в убийстве митингующих Фото: задержан эксправоохранитель, подозреваемый в убийстве участников Майдана (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Бывшего чиновника ГУМВД Украины в г. Киеве, который скрывался от следствия и суда, задержали. Его подозревают в убийстве трех участников Майдана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Известно, что экс-правоохранитель начал скрываться от органов следствия и суда после сообщения ему о подозрении в начале сентября текущего года и был объявлен в розыск.

По данным следствия, в феврале 2014 года подозреваемый, выполняя преступный приказ руководства ГУМВД Украины, для препятствования массовому движению митингующих Майдана Независимости организовал террористический акт и убийство участников.

В результате чего было совершено убийство 3 человек, причинение тяжких телесных повреждений 14 лицам и телесных повреждений средней тяжести 59 лицам.

Экс-правоохранителю инкриминировали организацию, на выполнение преступного приказа, террористического акта, незаконного препятствования проведению митингов, а также превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

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