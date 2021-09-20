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Справи Майдану: затримано експравоохоронця, підозрюваного у вбивстві мітингувальників

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Київ, Понеділок 20 вересня 2021 09:37
Справи Майдану: затримано експравоохоронця, підозрюваного у вбивстві мітингувальників Фото: затримано експравоохоронця, підозрюваного у вбивстві учасників Майдану (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Колишнього посадовця ГУМВС України в м. Києві, який переховувався від слідства та суду, затримали. Його підозрюють у вбивстві трьох учасників Майдану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Відомо, що експравоохоронець почав переховуватися від органів слідства та суду після повідомлення йому про підозру на початку вересня поточного року і був оголошений у розшук.

За даними слідства, у лютому 2014 року підозрюваний, виконуючи злочинний наказ керівництва ГУМВС України, задля перешкоджання масовому руху мітингувальників Майдану Незалежності організував терористичний акт та вбивство протестуючих.

Внаслідок чого було скоєно вбивство 3 людей, спричинення тяжких тілесних ушкоджень 14 особам та тілесних ушкоджень середньої тяжкості 59 особам.

Експравоохоронцю інкриміновано організацію, на виконання злочинного наказу, терористичного акту, незаконного перешкоджання проведенню мітингів, а також перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу.

Наразі триває досудове розслідування.

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