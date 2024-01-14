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Декрет по-новому: як оформити відпустку у звʼязку з вагітністю

Ілюстративне фото (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Нещодавно в Україні змінили правила виходу в декретну відпустку. Жінки тепер можуть самі обирати дату початку відпустки.

Проте жінки можуть виходити в декретну відпустку з 30 тижня вагітності та пізніше. Вони можуть враховувати свій стан здоров'я, стан дитини, а також свої особисті плани.

Тривалість декретної відпустки в Україні залишається незмінною - 126 календарних днів для всіх. Однак, якщо жінка народила двох і більше дітей, або у неї були ускладнені або передчасні пологи, термін відпустки збільшується ще на 14 днів.

Вагітна жінка сама вирішує, коли вона хоче піти у відпустку: з 30 тижня вагітності або пізніше. Про своє рішення вона повинна повідомити лікаря, який веде її вагітність. Якщо жінка хоче відтермінувати відпустку, вона пише заяву, в якій вказує бажану дату початку відпустки.

Якщо жінка хоче піти в декрет з 30 тижня, їй не потрібно робити нічого додаткового. Лікар, який веде її вагітність, видасть їй медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН) категорії "Вагітність і пологи".

Якщо жінка хоче піти в декрет пізніше 30 тижня, їй потрібно написати заяву на ім'я лікаря, який веде її вагітність. У заяві вона повинна вказати бажану дату початку відпустки. Лікар сформує МВТН у день, зазначений у заяві без її присутності.

У разі, якщо пологи відбулися раніше, ніж зазначена в заяві дата, дата у висновку про тимчасову непрацездатність може бути змінена.

"У будь-якому разі після формування МВТН вагітна отримає смс-повідомлення від ЄСОЗ. Після формування та підписання лікарем медичний висновок автоматично потрапляє до електронного реєстру листків непрацездатності, де на підставі даних із реєстру застрахованих осіб буде сформовано електронний лікарняний", - заявили в МОЗ.

Крім цього, жінці прийде повідомлення від Пенсійного фонду з номером електронного лікарняного, якщо вона зареєструвалася в особистому кабінеті застрахованого на порталі ПФУ.

Роботодавець також побачить інформацію про електронний лікарняний на порталі ПФУ. Жінка може повідомити роботодавця про лікарняний додатково.

У МОЗ зазначили, що перенесення декретної відпустки не вплине на розмір соціальної допомоги по вагітності та пологах.

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