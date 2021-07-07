Декрет для мужчин в Украине: Кабмин утвердил порядок предоставления отпуска

Кабинет министров утвердил порядок предоставления декретного отпуска мужчинам в Украине. Такое решение правительство приняло во время сегодняшнего заседания.

"Кабмин утвердил порядок предоставления одноразового оплачиваемого отпуска при рождении ребенка для мужа, отца ребенка, не состоящего в зарегистрированном браке, и для бабушки, дедушки или иного совершеннолетнего родственника одинокой матери", - отметил парламентарий.

Отпуск предоставляется одноразово на 14 дней без учета праздничных и нерабочих дней. Работник должен использовать декрет не позднее 104-го дня со дня рождения ребенка.