Декрет для мужчин в Украине: Кабмин утвердил порядок предоставления отпуска

Кабинет министров утвердил порядок предоставления декретного отпуска мужчинам в Украине. Такое решение правительство приняло во время сегодняшнего заседания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Алексея Гончаренко.
"Кабмин утвердил порядок предоставления одноразового оплачиваемого отпуска при рождении ребенка для мужа, отца ребенка, не состоящего в зарегистрированном браке, и для бабушки, дедушки или иного совершеннолетнего родственника одинокой матери", - отметил парламентарий.
Отпуск предоставляется одноразово на 14 дней без учета праздничных и нерабочих дней. Работник должен использовать декрет не позднее 104-го дня со дня рождения ребенка.
Напомним, в Украине сравняли мужчин и женщин в праве на декретный отпуск. В начале мая президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.
Как писало РБК-Украина, в середине апреля Верховная рада приняла во втором чтении законопроект № 3695 об обеспечении равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком.
Отметим, за основу этот закон Рада приняла в начале декабря 2020 года.