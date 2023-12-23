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Декомунізація у Києві. Демонтовано ще один пам’ятник, - заступник Кличка

Субота 23 грудня 2023 18:03
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Декомунізація у Києві. Демонтовано ще один пам’ятник, - заступник Кличка Фото: у Києві демонтовано ще один пам’ятник (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

У Києві відбувся демонтаж пам’ятника учасникам Січневого повстання, який стояв у Маріїнському парку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника голови КМДА, депутата Київради від фракції "УДАР Віталія Кличка" Ганну Старостенко.

"Ще один символ більшовицької тиранії зник з публічного простору нашого міста. Сьогодні працівники КП "Благоустрій" демонтували пам'ятник учасникам Січневого збройного повстання 1918 року. Ідеологічна роль цього постаменту полягала у возвеличенні більшовиків, котрі влаштували збройний заколот проти Української центральної ради та Української Народної республіки", - заявила Ганна Старостенко.

Вона зазначила, що Україна має позбутися ворожого культурологічного впливу.

"Нам десятиліттями навʼязували в герої радянських та імперських катів. Тепер настав час назавжди позбутися ворожого культурологічного впливу", - наголосила Старостенко.

Раніше повідомлялося, що Київрада ще у березні 2017 року за ініціативою мера Києва Віталія Кличка звернулася до Міністерства культури та інформаційної політики України щодо перенесення пам’ятників радянської епохи.

Рішення про вилучення низки київських пам’ятників з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення Кабінет міністрів ухвалив 10 листопада 2023 року.

На початку грудня в столиці був демонтований пам’ятник командиру більшовиків Щорсу, розташований на бульварі Шевченка. Раніше були демонтовані пам’ятники радянському воєначальнику Миколі Ватутіну та радянському льотчику Валерію Чкалову.

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