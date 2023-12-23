Декоммунизация в Киеве. Демонтирован еще один памятник, - заместитель Кличко

В Киеве прошел демонтаж памятника участникам Январского восстания, который стоял в Мариинском парке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя главы КГГА, депутата Киевсовета от фракции "УДАР Виталия Кличко" Анну Старостенко.

Еще один символ большевистской тирании исчез из публичного пространства нашего города. Сегодня работники КП "Благоустройство" демонтировали памятник участникам Январского вооруженного восстания 1918 года. республики", - заявила Анна Старостенко.

Она отметила, что Украина должна избавиться от враждебного культурологического влияния.

"Нам десятилетиями навязывали в герои советских и имперских палачей. Теперь пора навсегда избавиться от враждебного культурологического влияния", - подчеркнула Старостенко.

Ранее сообщалось, что Киевсовет еще в марте 2017 года по инициативе мэра Киева Виталия Кличко обратился в Министерство культуры и информационную политику Украины по поводу переноса памятников советской эпохи.

Решение об изъятии ряда киевских памятников из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения Кабинет министров принял 10 ноября 2023 года.

В начале декабря в столице был демонтирован памятник командиру большевиков Щорса, расположенный на бульваре Шевченко. Ранее были демонтированы памятники советскому военачальнику Николаю Ватутину и советскому летчику Валерию Чкалову.