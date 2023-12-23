ua en ru
Сб, 23 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Декоммунизация в Киеве. Демонтирован еще один памятник, - заместитель Кличко

Суббота 23 декабря 2023 18:03
UA EN RU
Декоммунизация в Киеве. Демонтирован еще один памятник, - заместитель Кличко Фото: в Киеве демонтирован еще один памятник (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

В Киеве прошел демонтаж памятника участникам Январского восстания, который стоял в Мариинском парке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя главы КГГА, депутата Киевсовета от фракции "УДАР Виталия Кличко" Анну Старостенко.

Еще один символ большевистской тирании исчез из публичного пространства нашего города. Сегодня работники КП "Благоустройство" демонтировали памятник участникам Январского вооруженного восстания 1918 года. республики", - заявила Анна Старостенко.

Она отметила, что Украина должна избавиться от враждебного культурологического влияния.

"Нам десятилетиями навязывали в герои советских и имперских палачей. Теперь пора навсегда избавиться от враждебного культурологического влияния", - подчеркнула Старостенко.

Ранее сообщалось, что Киевсовет еще в марте 2017 года по инициативе мэра Киева Виталия Кличко обратился в Министерство культуры и информационную политику Украины по поводу переноса памятников советской эпохи.

Решение об изъятии ряда киевских памятников из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения Кабинет министров принял 10 ноября 2023 года.

В начале декабря в столице был демонтирован памятник командиру большевиков Щорса, расположенный на бульваре Шевченко. Ранее были демонтированы памятники советскому военачальнику Николаю Ватутину и советскому летчику Валерию Чкалову.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
Уничтожены танки, пол тысячи россиян и не только. Какая ситуация на Таврическом направлении
Уничтожены танки, пол тысячи россиян и не только. Какая ситуация на Таврическом направлении
DAILY
Авдеевка, Купянск и "качели" под Бахмутом. Где Россия пытается прорвать оборону ВСУ
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Авдеевка, Купянск и "качели" под Бахмутом. Где Россия пытается прорвать оборону ВСУ