Как декларировать "ковидную тысячу": разъяснение НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) дало разъяснение о декларировании 1 тысячи гривен за вакцинацию от COVID-19. В декларации необходимо указать специальный счет, на который поступят эти средства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.
По данным НАПК, указывать 1 тысячу гривен не нужно, ведь эти средства не являются доходом для целей декларирования.
Эти средства вакцинированные получат не наличными, а как цифровой ваучер, который можно будет потратить лишь на определенный перечень услуг и товаров. К тому же, в случае, если человек не использует их в течение 4-х месяцев, они автоматически вернутся в государственный бюджет, отметили в пресс-службе.
"Поскольку средства, полученные в рамках Программы, будут предоставляться исключительно в безналичной форме, будут зачисляться на специальный счет, не будут подлежать налогообложению, то такие средства не являются доходом. Следовательно, их не нужно будет указывать в декларации", - говорится в сообщении.
Счет необходимо указать в разделе 12.1. "Банковские и другие финансовые учреждения, в которых открыты счета субъекта декларирования или членов его семьи", разъяснили в НАЗК.
В агентстве напомнили, что для гражданина, желающего принять участие в программе, будет открываться виртуальный счет.
"Если такой счет будет открыт в течение не менее половины дней в течение отчетного периода (для декларации перед увольнением) или по состоянию на конец отчетного периода (для деклараций всех видов), то его нужно будет декларировать",- говорится в сообщении.
В НАПК отметили, что открытый текущий счет со специальным режимом использования для зачисления средств в рамках Программы "еПоддержка" закрывается банком (без заявления получателя) через 4 месяца со дня зачисления средств, независимо от факта использования.
Напомним, что кампания декларирования продолжается до 31 марта 2022 года. Декларации должны подавать чиновники, полицейские, военные, судьи, депутаты и т.д.
Напомним, с начала запуска программы "еПоддержка" в декабре 2021 года более 7,2 млн украинцев подали заявки в "Дію" на получение 1 тысячи гривен. За четыре недели действия программы гражданам уже выплачено около 7 млрд гривен. Около 1,5 млрд гривен из полученных средств украинцы уже потратили.