Как декларировать "ковидную тысячу": разъяснение НАПК

Нужно ли указывать 1 тысячу гривен в качестве дохода?

По данным НАПК, указывать 1 тысячу гривен не нужно, ведь эти средства не являются доходом для целей декларирования.

Эти средства вакцинированные получат не наличными, а как цифровой ваучер, который можно будет потратить лишь на определенный перечень услуг и товаров. К тому же, в случае, если человек не использует их в течение 4-х месяцев, они автоматически вернутся в государственный бюджет, отметили в пресс-службе.

"Поскольку средства, полученные в рамках Программы, будут предоставляться исключительно в безналичной форме, будут зачисляться на специальный счет, не будут подлежать налогообложению, то такие средства не являются доходом. Следовательно, их не нужно будет указывать в декларации", - говорится в сообщении.

Нужно ли декларировать специальный счет?

Счет необходимо указать в разделе 12.1. "Банковские и другие финансовые учреждения, в которых открыты счета субъекта декларирования или членов его семьи", разъяснили в НАЗК.

В агентстве напомнили, что для гражданина, желающего принять участие в программе, будет открываться виртуальный счет.

"Если такой счет будет открыт в течение не менее половины дней в течение отчетного периода (для декларации перед увольнением) или по состоянию на конец отчетного периода (для деклараций всех видов), то его нужно будет декларировать",- говорится в сообщении.

В НАПК отметили, что открытый текущий счет со специальным режимом использования для зачисления средств в рамках Программы "еПоддержка" закрывается банком (без заявления получателя) через 4 месяца со дня зачисления средств, независимо от факта использования.

Напомним, что кампания декларирования продолжается до 31 марта 2022 года. Декларации должны подавать чиновники, полицейские, военные, судьи, депутаты и т.д.