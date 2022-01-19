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Как декларировать "ковидную тысячу": разъяснение НАПК

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Украина, Среда 19 января 2022 06:30
Как декларировать "ковидную тысячу": разъяснение НАПК Фото: ковидную тысячу декларировать не нужно, но надо указать счет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) дало разъяснение о декларировании 1 тысячи гривен за вакцинацию от COVID-19. В декларации необходимо указать специальный счет, на который поступят эти средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Нужно ли указывать 1 тысячу гривен в качестве дохода?

По данным НАПК, указывать 1 тысячу гривен не нужно, ведь эти средства не являются доходом для целей декларирования.

Эти средства вакцинированные получат не наличными, а как цифровой ваучер, который можно будет потратить лишь на определенный перечень услуг и товаров. К тому же, в случае, если человек не использует их в течение 4-х месяцев, они автоматически вернутся в государственный бюджет, отметили в пресс-службе.

"Поскольку средства, полученные в рамках Программы, будут предоставляться исключительно в безналичной форме, будут зачисляться на специальный счет, не будут подлежать налогообложению, то такие средства не являются доходом. Следовательно, их не нужно будет указывать в декларации", - говорится в сообщении.

Нужно ли декларировать специальный счет?

Счет необходимо указать в разделе 12.1. "Банковские и другие финансовые учреждения, в которых открыты счета субъекта декларирования или членов его семьи", разъяснили в НАЗК.

В агентстве напомнили, что для гражданина, желающего принять участие в программе, будет открываться виртуальный счет.

"Если такой счет будет открыт в течение не менее половины дней в течение отчетного периода (для декларации перед увольнением) или по состоянию на конец отчетного периода (для деклараций всех видов), то его нужно будет декларировать",- говорится в сообщении.

В НАПК отметили, что открытый текущий счет со специальным режимом использования для зачисления средств в рамках Программы "еПоддержка" закрывается банком (без заявления получателя) через 4 месяца со дня зачисления средств, независимо от факта использования.

Напомним, что кампания декларирования продолжается до 31 марта 2022 года. Декларации должны подавать чиновники, полицейские, военные, судьи, депутаты и т.д.

Напомним, с начала запуска программы "еПоддержка" в декабре 2021 года более 7,2 млн украинцев подали заявки в "Дію" на получение 1 тысячи гривен. За четыре недели действия программы гражданам уже выплачено около 7 млрд гривен. Около 1,5 млрд гривен из полученных средств украинцы уже потратили.

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