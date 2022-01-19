Як декларувати "ковідну тисячу": роз'яснення НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) надало роз'яснення щодо декларування 1 тисячі гривень за вакцинацію від COVID-19. У декларації лише необхідно зазначити спеціальний рахунок, на який надійдуть ці кошти.

Про це повідомляє РБК-Україна , з посиланням на прес-службу НАЗК .

Чи потрібно вказувати 1 тисячу гривень як дохід?

За даними НАЗК, вказувати 1 тисячу гривень не потрібно, адже ці кошти не є доходом для цілей декларування.

Ці кошти вакциновані отримають не готівкою, а як цифровий ваучер, який можна буде витратити лише на певний перелік послуг і товарів. До того ж, у разі, якщо особа не використає їх протягом 4-х місяців, вони автоматично повернуться до державного бюджету, зазначили в прес-службі.

"Оскільки кошти, отримані в рамках Програми, будуть надаватись виключно в безготівковій формі, зараховуватимуться на спеціальний рахунок, не підлягатимуть оподаткуванню, то такі кошти не є доходом. Отже, їх не потрібно буде зазначати у декларації", - йдеться в повідомленні.

Чи потрібно декларувати спеціальний рахунок?

Рахунок необхідно зазначити у розділі 12.1. "Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб’єкта декларування або членів його сім’ї", роз'яснили у НАЗК.

В агентстві нагадали, що для громадянина, який бажає взяти участь у Програмі, буде відкриватись віртуальний рахунок.

"Якщо такий рахунок буде відкрито протягом не менше половини днів протягом звітного періоду (для декларації перед звільненням) або станом на кінець звітного періоду (для декларацій всіх видів), то його потрібно буде декларувати",- йдеться в повідомленні.

У НАЗК зазначили, що відкритий поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування коштів в рамках Програми "єПідтримка" закривається банком (без заяви отримувача) через 4 місяці з дня зарахування коштів, незалежно від факту її використання.

Нагадаємо, що кампанія декларування триває до 31 березня 2022 року. Декларації повинні подавати чиновники, поліцейські, військові, судді, депутати тощо.