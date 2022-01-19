ru ua
Ср, 19 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як декларувати "ковідну тисячу": роз'яснення НАЗК

Новость на русском →
Україна, Середа 19 січня 2022 06:30
Як декларувати "ковідну тисячу": роз'яснення НАЗК Фото: ковідну тисячу декларувати не потрібно, але треба зазначити рахунок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) надало роз'яснення щодо декларування 1 тисячі гривень за вакцинацію від COVID-19. У декларації лише необхідно зазначити спеціальний рахунок, на який надійдуть ці кошти.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на прес-службу НАЗК.

Чи потрібно вказувати 1 тисячу гривень як дохід?

За даними НАЗК, вказувати 1 тисячу гривень не потрібно, адже ці кошти не є доходом для цілей декларування.

Ці кошти вакциновані отримають не готівкою, а як цифровий ваучер, який можна буде витратити лише на певний перелік послуг і товарів. До того ж, у разі, якщо особа не використає їх протягом 4-х місяців, вони автоматично повернуться до державного бюджету, зазначили в прес-службі.

"Оскільки кошти, отримані в рамках Програми, будуть надаватись виключно в безготівковій формі, зараховуватимуться на спеціальний рахунок, не підлягатимуть оподаткуванню, то такі кошти не є доходом. Отже, їх не потрібно буде зазначати у декларації", - йдеться в повідомленні.

Чи потрібно декларувати спеціальний рахунок?

Рахунок необхідно зазначити у розділі 12.1. "Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб’єкта декларування або членів його сім’ї", роз'яснили у НАЗК.

В агентстві нагадали, що для громадянина, який бажає взяти участь у Програмі, буде відкриватись віртуальний рахунок.

"Якщо такий рахунок буде відкрито протягом не менше половини днів протягом звітного періоду (для декларації перед звільненням) або станом на кінець звітного періоду (для декларацій всіх видів), то його потрібно буде декларувати",- йдеться в повідомленні.

У НАЗК зазначили, що відкритий поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування коштів в рамках Програми "єПідтримка" закривається банком (без заяви отримувача) через 4 місяці з дня зарахування коштів, незалежно від факту її використання.

Нагадаємо, що кампанія декларування триває до 31 березня 2022 року. Декларації повинні подавати чиновники, поліцейські, військові, судді, депутати тощо.

Нагадаємо, з початку запуску програми "еПідтримка" у грудні 2021 року понад 7,2 млн українців подали заявки в "Дії" на отримання 1 тисячі гривень. За чотири тижні дії програми громадянам вже виплачено близько 7 млрд гривень. Близько 1,5 млрд гривень з отриманих коштів українці вже витратили.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАЗК
NEWS
Спалах випадків. В Україні майже 13 тисяч нових заражень COVID та 163 смерті
Спалах випадків. В Україні майже 13 тисяч нових заражень COVID та 163 смерті
DAILY
Кібератака на Україну. Навіщо хакери "поклали" держсайти та чого чекати далі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Кібератака на Україну. Навіщо хакери "поклали" держсайти та чого чекати далі