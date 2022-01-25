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Декларирование места жительства в "Дия": желающих приглашают протестировать услугу

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Украина, Вторник 25 января 2022 11:13
Декларирование места жительства в "Дия": желающих приглашают протестировать услугу Фото: в Дия тестируют новую функцию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

Всех желающих собирают протестировать новую услугу в приложении "Дия". Доступным станет декларирование места жительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.

"Наконец самая популярная услуга среди украинцев станет доступной на всю страну онлайн в несколько кликов. Больше никаких визитов в военкомат или поездок в ЦНАП - очень часто туда, где живет ваша "прописка", а не вы", - говорится в сообщении.

Чтобы протестировать услугу надо перейти по ссылке. Далее следует заполнить анкету, тогда придет письмо на почту с последующими инструкциями. Желающих протестировать услугу просят поделиться впечатлениями.

Напомним, в приложении "Дия" в ближайшее время появится новая услуга по кибербезопасности - "єЗахист". Актуальность сервиса, по мнению министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, обусловлена сообщениями о появлении в сети "слитых" персональных данных украинцев.

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