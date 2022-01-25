ru ua
Вт, 25 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Декларування місця проживання у "Дія": охочих запрошують протестувати послугу

Новость на русском →
Україна, Вівторок 25 січня 2022 11:13
Декларування місця проживання у "Дія": охочих запрошують протестувати послугу Фото: у Дія тестують нову послугу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

Усіх бажаючих збирають протестувати нову послугу у додатку "Дія". Доступним стане декларування місця проживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постміністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram.

"Нарешті найпопулярніша послуга серед українців стане доступною на всю країну онлайн у декілька кліків. Більше жодних візитів до військкомату чи поїздок до ЦНАПу - дуже часто туди, де живе ваша "прописка", а не ви", - йдеться у повідомленні.

Щоб протестувати послугу треба перейти за посиланням. Далі слід заповнити анкету, тоді прийде лист на пошту з наступними інструкціями. Охочих протестувати послугу просять поділитися враженнями.

Нагадаємо, у додатку "Дія" найближчим часом з'явиться нова послуга з кібербезпеки - "єЗахіст". Актуальність сервісу, на думку Міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, обумовлена повідомленнями про появу в мережі "злитих" персональних даних українців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дія
NEWS
"Тривожні валізки" не потрібні. У Міноборони закликають українців не панікувати
"Тривожні валізки" не потрібні. У Міноборони закликають українців не панікувати
DAILY
Ціна народної любові. Навіщо влада активно роздає гроші українцям
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ціна народної любові. Навіщо влада активно роздає гроші українцям