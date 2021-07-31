В декларациях чиновников и нардепов выявили уголовные нарушения: НАПК опубликовало список

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) завершило проверки 294 деклараций чиновников. В 12 из которых были выявлены уголовные нарушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Указано, что общая сумма недостоверных сведений во всех проверенных декларациях составила более 255 млн гривен.

Отмечено, что в каждой из 12 деклараций чиновники не указали имущества на сумму более 1,1 млн гривен. Нарушения были выявлены среди таких лиц:

Ирина Овчаренко, бывший первый заместитель главы Национального агентства по вопросам государственной службы;

Николай Короткевич, судья Верховного Суда Украины;

Михаил Забродский, народный депутат Украины;

Максим Пашковский, народный депутат Украины;

Александр Бабиков, бывший первый заместитель директора ГБР;

Ольга Саладуха, народный депутат Украины;

Денис Радов, бывший заместитель главы Государственной службы экспортного контроля;

Анна Колесник, народный депутат Украины;

Алексей Кучер, бывший глава Харьковской областной государственной администрации;

Тарас Пастух, бывший заместитель главы Харьковской областной государственной администрации;

Андрей Буйный, бывший заместитель главы Запорожской областной государственной администрации;

Руслан Тихонченко, заместитель главы Харьковской областной государственной администрации.

В ведомстве добавляют, что НАЗК отправит декларации указанных лиц в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.