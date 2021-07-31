ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В декларациях чиновников и нардепов выявили уголовные нарушения: НАПК опубликовало список

Новина українською →
Киев, Суббота 31 июля 2021 19:27
В декларациях чиновников и нардепов выявили уголовные нарушения: НАПК опубликовало список Фото: в декларациях чиновников и нардепов выявили уголовные нарушения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) завершило проверки 294 деклараций чиновников. В 12 из которых были выявлены уголовные нарушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Указано, что общая сумма недостоверных сведений во всех проверенных декларациях составила более 255 млн гривен.

Отмечено, что в каждой из 12 деклараций чиновники не указали имущества на сумму более 1,1 млн гривен. Нарушения были выявлены среди таких лиц:

  • Ирина Овчаренко, бывший первый заместитель главы Национального агентства по вопросам государственной службы;
  • Николай Короткевич, судья Верховного Суда Украины;
  • Михаил Забродский, народный депутат Украины;
  • Максим Пашковский, народный депутат Украины;
  • Александр Бабиков, бывший первый заместитель директора ГБР;
  • Ольга Саладуха, народный депутат Украины;
  • Денис Радов, бывший заместитель главы Государственной службы экспортного контроля;
  • Анна Колесник, народный депутат Украины;
  • Алексей Кучер, бывший глава Харьковской областной государственной администрации;
  • Тарас Пастух, бывший заместитель главы Харьковской областной государственной администрации;
  • Андрей Буйный, бывший заместитель главы Запорожской областной государственной администрации;
  • Руслан Тихонченко, заместитель главы Харьковской областной государственной администрации.

В ведомстве добавляют, что НАЗК отправит декларации указанных лиц в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

Читайте РБК-Украина в Google News
Декларации о доходах
NEWS
Более 2 млн украинцев завершили вакцинацию от коронавируса
Более 2 млн украинцев завершили вакцинацию от коронавируса
DAILY
Жаркая пора. Почему падает доллар, и каким будет курс гривны до конца лета
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Жаркая пора. Почему падает доллар, и каким будет курс гривны до конца лета