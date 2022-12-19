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У декількох областях діють екстрені відключення світла: де саме

Фото: у низці областей України сьогодні екстрені відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У низці областей України сьогодні, 19 грудня, ввели екстрені відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Сьогодні екстрені відключення продовжуються у Київській області та столиці. У Києві аварійні обмеження ввели через атаку окупантів на критичну інфраструктуру.

Також аварійні відключення діють в Одеській області. Проте, за інформацією ДТЕК, регіон може у тестовому режимі повернутись до планових графіків на початку тижня.

Крім того, екстрені обмеження сьогодні запровадили у Дніпропетровській та Донецькій областях. Водночас у Полтавській області аварійні відключення електроенергії ввели лише у Кременчуцькому районі. У решті районів - планові графіки.

Нагадаємо, що під час екстрених відключень світла графіки обмежень не працюють.

Сьогодні вночі окупанти атакували України дронами-камікадзе. Зокрема, росіяни випустили понад 20 безпілотників у бік Києва, з яких 15 збили. Внаслідок ворожої атаки у столиці пошкоджено об'єкт інфраструктури.

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