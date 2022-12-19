У декількох областях діють екстрені відключення світла: де саме

У низці областей України сьогодні, 19 грудня, ввели екстрені відключення світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Сьогодні екстрені відключення продовжуються у Київській області та столиці. У Києві аварійні обмеження ввели через атаку окупантів на критичну інфраструктуру.
Також аварійні відключення діють в Одеській області. Проте, за інформацією ДТЕК, регіон може у тестовому режимі повернутись до планових графіків на початку тижня.
Крім того, екстрені обмеження сьогодні запровадили у Дніпропетровській та Донецькій областях. Водночас у Полтавській області аварійні відключення електроенергії ввели лише у Кременчуцькому районі. У решті районів - планові графіки.
Нагадаємо, що під час екстрених відключень світла графіки обмежень не працюють.
Сьогодні вночі окупанти атакували України дронами-камікадзе. Зокрема, росіяни випустили понад 20 безпілотників у бік Києва, з яких 15 збили. Внаслідок ворожої атаки у столиці пошкоджено об'єкт інфраструктури.
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