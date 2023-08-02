Декілька великих мереж АЗС знову підняли ціни на бензин і дизель

Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні з 2 серпня 2023 року знову зросли. Мережі ОККО, WOG та "Укрнафта" підняли ціни на 1 гривню за літр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 49,38 гривні за літр (+0,48 гривні), на дизельне пальне 48,60 гривні за літр (+0,49 гривні), на автогаз 23,51 гривні за літр (+0,05 гривні).

Ціни на АЗС 2 серпня

Прогноз на серпень

Нагадаємо, роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні за липень 2023 року піднялися приблизно 4 гривні через підвищення податків. Проте, ціни додатково зросли з 1 серпня. Великі мережі АЗС підняли вартість на 1 гривню.

Директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев у коментарі РБК-Україна сказав, що зазвичай мережі АЗС підвищують ціни приблизно до 1 гривні за літр за один раз, щоб не викликати відтоку покупців, які можуть на якийсь час відмовитися від цієї мережі. Власне це сталося 1 серпня, коли кілька мереж підняли ціни на 1 гривню.

"Плюс одна гривня - це стандартний рівень, на який оператори піднімають ціни зазвичай, не боячись суттєво вплинути на обсяги реалізації. Якщо більше - на 2-3 гривні, то одразу відлякує покупців", - додав він.

Нагадаємо, з 1 липня зросли податки на пальне. Це має призвести до зростання цін на бензин на 10–12 гривень, на дизельне пальне – на 8–10 гривень.