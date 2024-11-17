Декілька дронів РФ під час атаки по Україні могли залетіти до Молдови

У неділю вранці, 17 листопада, Росія здійснила масований обстріл України, використовуючи ракети та дрони. Декілька з цих БпЛА могли порушити повітряний простір Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на урядовий Telegram-канал Prima Sursă.

Згідно з публікацією, компетентні органи відстежували російську атаку по Україні. Зокрема, прикордонні патрулі, які перебували у Валя-Пержій, Тудорі, Крокмазі та Оленештах, зафіксували вибухи в сусідніх із Молдовою районах.

"У Ларзі Бричанського району помітили ракету на українському боці, а мешканець Грозниці повідомив, що бачив два літальних апарати, схожих на дрони, на висоті близько 100 метрів. Вони зникли з поля зору над Ротундою і Верхніми Холохорами", - йдеться в повідомленні.

Водночас, в уряді Молдови розповіли, що радари їхньої країни не зафіксували безпілотники. Також там зазначили, що такі апарати запускають на низькій висоті, щоби радари Міністерства оборони не могли їх виявити.

"На території Молдови не зафіксували падіння літальних апаратів, тому закликаємо всіх зберігати спокій. Якщо ви помітите підозрілі об'єкти чи літальні апарати, негайно повідомте про це компетентні органи", - закликали в уряді.