В декабре ГП "КТО" установило рекорд перевалки контейнеров терминалами в Украине за последние 12 лет

Количество контейнерных грузов, обработанных в 2021 году на причалах Одесского порта №2, 1-к и 2-к, которыми оперирует ГП "Контейнерный терминал Одесса" ("КТО"), составляет 390 808 TEU, что на 5,1% больше сравнении с 2020 годом. Кроме того, в декабре 2021 года ГП "КТО" было обработано 37 856 TEU, что является абсолютным рекордом месячной перевалки контейнеров терминалами в Украине за последние 12 лет.

"Несмотря на неблагоприятные внешние факторы, связанные прежде всего со сложной эпидемической ситуацией во всем мире и перебоями в логистических цепочках поставок, что привело к даже определенному уменьшению общего объема контейнерных грузов на рынке Украины за 2021 год по сравнению с 2020 годом, наша компания в прошлом году нарастила контейнерооборот в TEU на 5,1% за счет развития существующих и привлечения новых сервисов нашей клиентуре, которая удовлетворена и пользуется высоким уровнем сервиса ГП "КТО" по европейским стандартам", - комментирует генеральный директор ГП "КТО" Анастас Коккин.

По словам исполнительного директора по коммерции ГП "КТО" Игоря Яровенко, в августе 2021 года контейнерная линия Medkon открыла новый еженедельный сервис на терминале, что дает значительные возможности для увеличения контейнерных грузопотоков.

"Кроме того, в конце прошлого года наши многочисленные клиенты получили ожидаемый очередной апгрейд современного и высокотехнологичного веб-сервиса ГП "КТО", в первую очередь, был запущен к работе новый модуль веб-портала для оформления электронных поручений по погрузке контейнеров на суда, что свидетельствует об успешном продолжении внедрения терминалом современных ІТ-решений и дигитализации документооборота", - рассказал Яровенко.