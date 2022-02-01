У грудні ДП "КТО" встановила рекорд перевалки контейнерів терміналами в Україні за останні 12 років

Кількість контейнерних вантажів, оброблених у 2021 році на причалах Одеського порту №2, 1-к і 2-к, якими оперує ДП "Контейнерний термінал Одеса" ("КТО"), становить 390 808 TEU, що на 5,1% більше у порівнянні з 2020 роком. Крім того, у грудні 2021 року ДП "КТО" було оброблено 37 856 TEU, що є абсолютним рекордом місячної перевалки контейнерів терміналами в Україні за останні 12 років.

"Попри несприятливі зовнішні фактори, пов’язані насамперед зі складною епідемічною ситуацією у всьому світі та перебоями у логістичних ланцюжках постачань, що призвело до навіть певного зменшення загального об’єму контейнерних вантажів на ринку України за 2021 рік у порівнянні з 2020 роком, наша компанія у минулому році наростила контейнерообіг у TEU на 5,1 % за рахунок розвитку існуючих та залучення нових сервісів нашої клієнтурі, яка задоволена та користується високим рівнем сервісу ДП "КТО" за європейськими стандартами", - коментує генеральний директор ДП "КТО" Анастас Коккін.

За словами виконавчого директора з комерції ДП "КТО" Ігоря Яровенка, у серпні 2021 року контейнерна лінія Medkon відкрила новий щотижневий сервіс на терміналі, що надає значні можливості для збільшення контейнерних вантажопотоків.

"Крім того, наприкінці минулого року наші багаточисленні клієнти отримали очікуваний черговий апгрейд сучасного та високотехнологічного веб-сервісу ДП "КТО" насамперед був запущений до роботи новий модуль веб-порталу для оформлення електронних доручень щодо навантаження контейнерів на судна, що свідче про успішне продовження впровадження терміналом сучасних ІТ-рішень та дігіталізації документообігу", - розповів Яровенко.