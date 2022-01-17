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В декабре ДТЭК увеличил добычу угля на 21% для прохождения отопительного сезона

Автор: Наталия Гурковская

В декабре 2021 года шахты "ДТЭК Энерго" добыли 1,7 млн тонн угля, что на 21% больше среднемесячного показателя прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"В декабре мы мобилизовали весь имеющийся ресурс и добыли на 21% больше угля, чем в среднем по году. Так что наши горняки делают все возможное, чтобы в домах украинцев, особенно в такие морозные дни, было тепло, светло и уютно", - цитирует пресс-служба слова генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева.

Всего в 2021 году добыча угля на шахтах "ДТЭК Энерго" составила более 16,8 млн тонн. Введена в работу 31 новая лава.

"Мы хоть и вынуждены временно импортировать топливо, чтобы покрывать его дефицит из-за дополнительной нагрузки на наши ТЭС, но использование угля собственной добычи остается приоритетным. Как и планировали, в прошлом году подняли на-гора почти 17 млн ​​тонн. Это при том, что некоторые шахтоуправления выполнили годовой план добычи на месяц раньше плана", - отметил Салеев.

Также в "ДТЭК Энерго" проинформировали, что по состоянию на 17 января на складах ТЭС "ДТЭК Энерго" находится около 500 тыс. тонн угля. Только с начала этого года компания увеличила запасы топлива на 214 тыс. тонн.

"Это удалось сделать, несмотря на максимальную нагрузку на ТЭС "ДТЭК Энерго", которая ложится на станции компании уже длительное время", - отметили в "ДТЭК Энерго".

По сообщению пресс-службы, на прошлой неделе в энергосистеме работало до 29 энергоблоков ТЭС "ДТЭК Энерго" из всех работающих около 42 блоков ТЭС и ТЭЦ. В декабре прошлого года количество блоков компании в работе достигало 32 шт. из всех работающих 43-45 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ. Это было самым высоким показателем с января прошлого года.

Как сообщалось, компания ДТЭК законтрактовала дополнительное десятое судно с американским углем для стабильной работы энергосистемы в отопительный сезон.

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ДТЭК