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DeJure звинуватили у відсутності звітів за використання 108 млн грн донорських коштів

Четвер 19 червня 2025 15:40
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DeJure звинуватили у відсутності звітів за використання 108 млн грн донорських коштів Фото: керівник DeJure Михайло Жернаков (informator.ua)
Автор: Сергій Новіков

Громадська організація Фундація DeJure, очолювана Михайлом Жернаковим, у 2021-2024 роках отримала від донорів понад 108 млн гривень. Однак детальні фінансові звіти від фундації, яка позиціонує себе як один із головних гравців у сфері судової реформи, відсутні у відкритому доступі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне агентство "Інформатор".

Так, DeJure має статус неприбуткової організації та звітує за спрощеною процедурою, яка зазвичай застосовується для мікропідприємств.

"Такий підхід суперечить принципам прозорості і може порушувати українське законодавство, оскільки унеможливлює незалежний аудит використання сотень мільйонів гривень", - зазначає видання.

За оприлюдненою інформацією, значна частина коштів могла надходити в DeJure від іноземних донорів або зацікавлених осіб, вплив яких на українську судову систему може бути деструктивним.

Як відомо, керує фундацією Михайло Жернаков. Наразі організація публічно не коментувала ці звинувачення.

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