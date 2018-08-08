Дегрик рассказала, как украинцам обезопасить свои транзакции в Instagram

Чтобы совершать платежи в Instagram, украинцам необходимо будет открывать виртуальные интернет-карты

Для того, чтобы совершать платежи в Instagram, украинцам необходимо будет открывать виртуальные интернет-карты. Об этом в своем блоге "In fintech we trust" написала основатель и генеральный директор ФК "Леогейминг Пэй" (CEO LeoGaming) Алена Дегрик (Альона Дегрік), сообщает пресс-служба Дегрик.

"В тестовом режиме опция привязки банковской карты была добавлена Instagram в июне - но только для некоторых ТОП-аккаунтов США и Великобритании. А несколько дней назад она появилась у всех - достаточно лишь зайти в настройки и выбрать пункт "платежи" в меню. После этого вам будет нужно перейти в раздел "профиль" и начать добавление карты. Однако, на данный момент Instagram еще не принимает обычные карточки украинских банков, сообщая об ошибке. А вот специально открытые виртуальные интернет-карты могут быть привязаны без проблем", - написала она.

Дегрик также отметила, что Instagram пока не дал достаточно информации о безопасности транзакций в социальной сети.

"О защите этих транзакций пока нельзя сказать ничего конкретного - можно лишь предполагать, что меры безопасности в одном из наиболее популярных мобильных приложений планеты будут достаточно серьезными. Обезопасить свой аккаунт от мошеннических операций можно самостоятельно - к примеру, если злоумышленник украл ваш гаджет. Для этого предусмотрен специальный PIN-код, который будет необходимо вводить при каждой операции. Для его установки нужно просто зайти в подраздел «безопасность» ранее посещенного раздела оплат", - отметила Дегрик.

Эксперт также полагает, что появление функции онлайн-платежей в Instagram оживит рынок цифрового ритейла.

"Во-первых, будет выделяться больше бюджетов на рекламу в Instagram - для того, чтобы успешно использовать новый формат взаимодействия с потребителем. Во-вторых, будут использоваться более нативные форматы постов, в которых прямая продажа станет, скорее, грубой ошибкой, чем эффективной настойчивостью маркетолога. Нужно все больше подстраиваться под понятие эмоциональной покупки, вызывать соответствующую эмпатию у потенциального клиента, а не просто считать клики и переадресации", - полагает Алена Дегрик.