Дегрік розповіла, як українцям убезпечити свої транзакції в Instagram

Щоб здійснювати платежі в Instagram, українцям необхідно буде відкривати віртуальні інтернет-карти

Для того, щоб здійснювати платежі в Instagram, українцям необхідно буде відкривати віртуальні інтернет-карти. Про це у своєму блозі "In fintech we trust" написала засновник і генеральний директор ФК "Леогеймінг Пей" (CEO LeoGaming) Альона Дегрік, повідомляє прес-служба Дегрік.

"В тестовому режимі опція прив'язки банківської карти була додана Instagram в червні - але тільки для деяких ТОП-акаунтів США і Великобританії. А кілька днів тому вона з'явилася у всіх - достатньо лише зайти в налаштування і вибрати пункт "платежі" в меню. Після цього вам буде потрібно перейти в розділ "профіль" і почати додавання карти. Однак, на даний момент Instagram ще не приймає звичайні картки українських банків, повідомляючи про помилку. А от спеціально відкриті віртуальні інтернет-карти можуть бути прив'язані без проблем", - написала вона.

Дегрік також зазначила, що Instagram поки не дав достатньо інформації про безпеку транзакцій в соціальній мережі.

"Про захист цих транзакцій поки не можна сказати нічого конкретного - можна лише припускати, що заходи безпеки в одному з найбільш популярних мобільних додатків планети будуть досить серйозними. Убезпечити свій аккаунт від шахрайських операцій можна самостійно - наприклад, якщо зловмисник вкрав ваш гаджет. Для цього передбачений спеціальний PIN-код, який буде необхідно вводити при кожній операції. Для його установки потрібно просто зайти в розділ «безпека» раніше відвіданого розділу оплат", - зазначила Дегрік.

Експерт також вважає, що поява функції онлайн-платежів в Instagram пожвавить ринок цифрового рітейлу.

"По-перше, буде виділятися більше бюджетів на рекламу в Instagram - для того, щоб успішно використовувати новий формат взаємодії з споживачем. По-друге, будуть використовуватися більш нативні формати постів, в яких пряма продаж стане, швидше, грубою помилкою, ніж ефективної наполегливістю маркетолога. Потрібно все більше підлаштовуватися під поняття емоційної покупки, викликати відповідну емпатію у потенційного клієнта, а не просто вважати кліки і переадресації", - вважає Олена Дегрік.