Дегрик прокомментировала скорое вступление в силу нового закона о парковке

27 сентября 2018 года в силу вступает новый Закон Украины "О парковке"

Глава процессинговой компании LeoGaming (ФК "Леогейминг Пей") Алена Дегрик считает, что вступление в силу нового Закона Украины "О парковке" окажет позитивное влияние на столицу, сообщает прес-служба Дегрик.

Как сообщается, 27 сентября 2018 года в силу вступает новый Закон Украины "О парковке", главная цель которого - систематическая борьба с незаконным размещением транспортных средств на муниципальных площадках и дальнейший переход услуги парковки на полностью безналичный расчет. В частности, он вносит серьезные изменения в процедуру привлечения водителей к ответственности за нарушение правил парковки.

"Я уже не один раз говорила, что новый закон едва ли не впервые создает реальные методы санкции за нарушение правил парковки. Первое - сумма штрафа выросла до 20-кратного размера от часа парковочной сессии. Если считать, что средняя цена за парковку в центре города составляет 10 грн, то 200 грн бьет по крману сильнее, чем 51 грн раньше . Добавим к этому то, что неуплата штрафа на протяжении 30 дней формирует 100% пени - штраф вырастает до 400 грн. Принудительную оплату могут запросить как новые паркинспектора, так и полиция", - отметила Дегрик.

Также директор ФК "Леогейминг Пей" напоминает, что новый закон закрепляет обязательную безналичную оплату услуг парковки через автоматизированные системы: паркоматы или мобильные приложения.

"Команда LeoGaming совместно с нашими партнерами из Mastercard при поддержке городских властей разработали мобильное приложение Parking UA. Оно обеспечивает возможность не просто оплатить парковку картой, а делать это в один клик - благодаря цифровому кошельку Masterpass. К тому же, наше приложение масштабируется на другие города Украины, что лишний раз показывает, насколько востребованной является разработка для инфраструктуры любого крупного населенного пункта" - подчеркнула Дегрик.

Скачать мобильное приложение Parking UA можно в Google Play и App Store или с помощью QR-кода непосредственно на паркоматах (при их наличии на парковочных площадках).