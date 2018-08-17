Дегрік прокоментувала майбутній вступ в силу нового закону про парковку

27 вересня 2018 року набирає чинності новий Закон України "Про парковку"

Голова процесингової компанії LeoGaming (ФК "Леогейминг Пей") Альона Дегрік вважає, що вступ в силу нового Закону України "Про парковку" матиме позитивний вплив на столицю, повідомляє прес-служба Дегрік.

Як повідомляється, 27 вересня 2018 року набирає чинності новий Закон України "Про парковку", головна мета якого - систематична боротьба з незаконним розміщенням транспортних засобів на муніципальних майданчиках і подальший перехід послуги паркування на повністю безготівковий розрахунок. Зокрема, він вносить серйозні зміни в процедуру притягнення водіїв до відповідальності за порушення правил паркування.

"Я вже не один раз говорила, що новий закон чи не вперше створює реальні методи санкцій за порушення правил паркування. Перше - сума штрафу зросла до 20-кратного розміру від години паркувальної сесії. Якщо вважати, що середня ціна за паркування в центрі міста становить 10 грн, 200 грн б'є по крману сильніше, ніж 51 грн раніше. Додамо до цього те, що несплата штрафу протягом 30 днів формує 100% пені - штраф зростає до 400 грн. Примусову оплату можуть запросити як нові паркінспектори, так і поліція", - зазначила Дегрік.

Також директор ФК "Леогейминг Пей" нагадує, що новий закон закріплює обов'язкову безготівкову оплату послуг паркування через автоматизовані системи: паркомати або мобільні додатки.

"Команда LeoGaming спільно з нашими партнерами з Mastercard за підтримки міської влади розробили мобільний додаток Parking UA. Він забезпечує можливість не просто оплатити паркування картою, а робити це в один клік - завдяки цифровому гаманцю Masterpass. До того ж, наш додаток масштабується на інші міста України, що зайвий раз показує, наскільки затребуваною є розробка інфраструктури для будь-якого великого населеного пункту" - підкреслила Дегрік.

Завантажити мобільний додаток Parking UA можна Google Play і App Store або за допомогою QR-коду безпосередньо на паркомати (при їх наявності на паркувальних майданчиках).