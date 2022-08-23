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Деградация России началась с захвата Крыма, - Зеленский

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Деградация Российской Федерации началась еще с захвата ею полуострова Крым. Продолжилась же она массированным террором, который осуществляет страна-агрессор с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время открытия второго саммита Крымской платформы.

"Деградация России началась с захвата Крыма, с террора против крымскотатарского народа, коренного народа Крыма, с репрессий по религиозному признаку, которые стали едва ли не самыми масштабными религиозными гонениями в Европе в 21 веке против крымской мусульманской общины. Были изгнания всех людей, кто говорил, что Крым это Украина, кто не боялся защищать украинскую культуру, свободу в Крыму и убийства и истязания мы все это видели", - отметил Зеленский.

Глава государства отметил, что все это оккупанты делали и продолжают делать в Крыму с первых недель после его позорного захвата.

"Массированный террор после 24 февраля стал логическим завершением этой деградации государства, которую еще не так давно приглашали за стол с Большой семеркой и теперь соперничает за первенство с наиболее жестокими режимами прошлого, ответственные за геноцид, захватнические действия и депортации", - подытожил президент.

Напомним, сегодня, 23 августа стартовал второй саммит Крымской платформы. В нем принимают участие представители около 60 стран мира. На этот раз саммит проводится дистанционно, из-за полномасштабной войны в Украине.

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