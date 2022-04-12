Дефолт России ожидается в начале мая, - Гетманцев

"К сожалению, сегодня мы не можем констатировать дефолт РФ. Есть дефолт отдельных российских компаний, например железной дороги. Но дефолт самой России мы ожидаем в начале мая, тогда, когда по внешним своим обязательствам Россия не сможет платить в иностранной валюте", - сказал он.

Гетманцев напомнил, что Россия пытается оплатить в рублях, что не соответствует условиям выпуска ценных бумаг.

"Поэтому, дефолт - это вопрос не сегодняшнего дня, но за несколько недель мы будем его констатировать", - добавил он.

Напомним, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило рейтинги России в иностранной валюте до "выборочного дефолта". Это произошло из-за возросших рисков того, что Москва не сможет и не захочет выполнить свои обязательства перед иностранными держателями долга.