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Дефіциту в енергосистемі немає. Усі знеструмлення в Україні через негоду, - Міненерго

Україна, П'ятниця 24 листопада 2023 13:18
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Дефіциту в енергосистемі немає. Усі знеструмлення в Україні через негоду, - Міненерго Фото: усі знеструмлення в Україні через негоду (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В енергосистемі України у п'ятницю, 24 листопада, не спостерігається дефіцит електроенергії. Усі відключення світла, які сьогодні фіксуються в країні, відбуваються через негоду або внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства енергетики України.

"Минулої доби протягом кількох годин фіксувався незначний дефіцит електроенергії, для покриття якого імпортувалася електроенергія як аварійна допомога. Обсяг залученої електроенергії склав менше ніж 1% від добового споживання", - йдеться в повідомленні.

Водночас, як зазначили у відомстві, у період максимального вечірнього споживання електроенергії залучення імпортної електроенергії як аварійної допомоги не відбувалося.

На поточну добу дефіциту не передбачається. Українські електростанції покривають потреби споживачів.

"Отже, обмежень споживачів в електроенергії і, як наслідок, планових відключень не передбачається. Усі відключення світла, які нині фіксуються в Україні, - наслідок погодних негараздів, технологічних порушень чи бойових дій. Вони усуваються силами аварійних бригад енергетиків", - пояснили в Міненерго.

Також в аварійний ремонт вийшли два блоки ТЕС. Один з них планують повернути в роботу ввечері - під час зростання споживання електроенергії у пікові вечірні години.

Ворожі обстріли

Як повідомили в Міненерго, росіяни обстріляли об’єкт генерації електроенергії на півдні країни. Є пошкодження обладнання. Обійшлося без постраждалих.

Дефіцит в енергосистемі

Нагадаємо, вчора, 23 листопада, стало відомо, що в енергетичній системі України спостерігається дефіцит. За інформацією "Укренерго", він продовжує зростати на тлі похолодання.

Вранці у Дніпрі та Чернігівській області частина мешканців залишилася без електропостачання.

При цьому у ДТЕК попередили киян про можливі відключення світла через те, що на тлі складних погодних умов можуть бути аварії.

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відключеня світла Електроенергія Минэнерго
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