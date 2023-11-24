Дефицита в энергосистеме нет. Все обесточения в Украине из-за непогоды, - Минэнерго

В энергосистеме Украины в пятницу 24 ноября не наблюдается дефицит электроэнергии. Все отключения света, которые сегодня фиксируются в стране, происходят из-за непогоды или в результате вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Facebook Министерства энергетики Украины.

"Прошедшие сутки в течение нескольких часов фиксировался незначительный дефицит электроэнергии, для покрытия которого импортировалась электроэнергия как аварийная помощь. Объем привлеченной электроэнергии составил менее 1% от суточного потребления", - говорится в сообщении.

В то же время, как отметили в ведомстве, в период максимального вечернего потребления электроэнергии привлечения импортной электроэнергии в качестве аварийной помощи не происходило.

На текущие сутки дефицит не предполагается. Украинские электростанции покрывают потребности потребителей.

"Итак, ограничений потребителей в электроэнергии и, как следствие, плановых отключений не предусматривается. Все отключения света, которые сейчас фиксируются в Украине, - следствие погодных неурядиц, технологических нарушений или боевых действий. Они устраняются силами аварийных бригад энергетиков", - пояснили в Минэнерго.

Также в аварийный ремонт вышли два блока ТЭС. Один из них планируют вернуть в работу вечером - во время роста потребления электроэнергии в пиковые вечерние часы.

Вражеские обстрелы

Как сообщили в Минэнерго, россияне обстреляли объект генерации электроэнергии на юге страны. Имеются повреждения оборудования. Обошлось без пострадавших.

Дефицит в энергосистеме

Напомним, вчера, 23 ноября, стало известно, что в энергетической системе Украины наблюдается дефицит. По информации "Укрэнерго", он продолжает расти на фоне похолодания.

Утром в Днепре и Черниговской области часть жителей остались без электроснабжения.

При этом в ДТЭК предупредили киевлян о возможных отключениях света из-за того, что на фоне сложных погодных условий могут быть аварии.