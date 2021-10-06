Дефицита грузовых вагонов в УЗ нет, проблема - в неэффективном управлении, - эксперт

"Локомотивы сейчас являются тем очень узким местом, которое мешает УЗ показывать лучшие операционные результаты. По нашему мнению, дефицита грузовых вагонов, полувагонов и зерновозов в Украине нет. И когда, скажем, в начале этого года оборот вагонов составлял шесть суток, то всего хватало - и полувагонов, и зерновозов, и другого подвижного состава. Но сейчас оборот вагонов увеличился до восьми суток. и начался появляться дефицит", - пояснил Гусак.

По его словам, программа УЗ по закупке локомотивов на 30 млрд грн позволит решить проблему скорости доставки грузов, в последнее время существенно обострилась. Однако эксперт отметил: он сомневается, что компания способна реализовать заявленные намерения, ведь в предыдущие годы инвестиционные планы УЗ хронически не выполнялись. В частности, в 2019 году инвестиционная программа была выполнена только на 50%, а в предыдущие годы - не превышало 70%.

"Локомотивы сейчас являются тем определяющим фактором, который влияет на эффективность движения поездов по УЗ и тот же оборот вагонов. Поэтому идею закупки новых локомотивов мы поддерживаем. Но каким будет воплощение, если УЗ никогда не выполняет заявленные инвестиционные программы?" - пояснил Гусак.