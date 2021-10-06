Дефицита грузовых вагонов в УЗ нет, проблема - в неэффективном управлении, - эксперт
Слабое звено "Укрзализныци" - дефицит локомотивов и неэффективная диспетчеризация, решение этих проблем может решить проблему низкой скорости перевозок по железной дороге.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора Федерации работодателей транспорта Украины Владимира Гусака.
"Локомотивы сейчас являются тем очень узким местом, которое мешает УЗ показывать лучшие операционные результаты. По нашему мнению, дефицита грузовых вагонов, полувагонов и зерновозов в Украине нет. И когда, скажем, в начале этого года оборот вагонов составлял шесть суток, то всего хватало - и полувагонов, и зерновозов, и другого подвижного состава. Но сейчас оборот вагонов увеличился до восьми суток. и начался появляться дефицит", - пояснил Гусак.
По его словам, программа УЗ по закупке локомотивов на 30 млрд грн позволит решить проблему скорости доставки грузов, в последнее время существенно обострилась. Однако эксперт отметил: он сомневается, что компания способна реализовать заявленные намерения, ведь в предыдущие годы инвестиционные планы УЗ хронически не выполнялись. В частности, в 2019 году инвестиционная программа была выполнена только на 50%, а в предыдущие годы - не превышало 70%.
"Локомотивы сейчас являются тем определяющим фактором, который влияет на эффективность движения поездов по УЗ и тот же оборот вагонов. Поэтому идею закупки новых локомотивов мы поддерживаем. Но каким будет воплощение, если УЗ никогда не выполняет заявленные инвестиционные программы?" - пояснил Гусак.
Напомним, ранее глава Ассоциации производителей цемента Украины "Укрцемент" Павел Качур заявил, что из-за проблем на "Укрзализныце", не поставляет вовремя вагоны, потребители получают продукцию с опозданием, что срывает сроки масштабных проектов, в частности программы "Большая стройка".
Согласно официальным данным, оборот вагонов УЗ существенно ухудшился, из-за чего на рынке возник дефицит вагонов. Из-за этого цены на вагоны УЗ существенно повысились.