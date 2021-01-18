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Дефицит угля возник из-за простоя шахт и импорта тока из России весной 2020, - экс-премьер

Автор: РБК-Украина

Дефицит угля на складах тепловых электростанций и риск веерных отключений возник из-за простоя угольных шахт, которые в марте прошлого года вынуждены были остановиться в связи с импортом тока из России.

Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эфире телеканала "Украина24".

"Укрэнерго" уже опубликовало письмо о том, что они готовят веерные отключения. А знаете, почему готовят веерные отключения? Потому что эту белорусскую или российскую электроэнергию запустили еще в прошлом году. Убили украинскую угольную отрасль, сейчас на складах нет угля. Убили украинскую энергетику", - отметил экс-премьер.

Яценюк добавил, решение властей вновь разрешить импорт тока и энергосистемы России и Беларуси приведет к потере Украиной энергонезависимости и переход энергорынка под контроль Кремля.

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"Они снова запустили белорусскую электрическую энергию. Это не белорусская электрическая энергия - это общая белорусская и российская электрическая энергия. И сейчас хотят электроэнергетический сектор Украины положить под Россию. России это выгодно. Если в Украине не будет собственной мощной электроэнергетики, это означает, что Украина снова станет зависима от российской энергетики", - добавил он.

Напомним, Украина с 3 января начала импорт тока с Белорусской АЭС.

Украина осуществляла закупку тока из России и Беларуси с октября 2019 по март 2020 года. Всего было закуплено более 1 млрд кВт часов. Это привело к уменьшению производства электроэнергии украинскими АЭС и ТЭС и спровоцировало крупнейшую за годы независимости кризис на энергорынке.

С марта по май 2020 году 95% всех угольных шахт находились в вынужденном простое. Вследствие этого добыча угля на государственных шахтах упал на 25%.

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Новости Украины угольШахтаРоссийская ФедерацияАрсений Яценюк