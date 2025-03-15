Дефіцит на ринку праці України. В яких областях найбільші проблеми з кадрами

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В яких регіонах відчувається нестача кадрів

В умовах повномасштабної війни ринок праці поступово відновлюється, але нерівномірно. Через небезпеку бойових дій, міграційні процеси та інші чинники ситуація з роботою різниться залежно від регіону країни.

Як розповіли в коментарі РБК-Україна в Державній службі зайнятості (ДСЗ), у регіональному розрізі найбільший дефіцит кадрів спостерігається у Львівській області та Києві.

За даними порталу Work.ua, 60% від усіх розміщених вакансій припадають на 5 областей країни. Лідирують Київ та Київська область (34% пропозицій роботи), Львівщина (9%), Дніпропетровщина (9%), Одеська область (6%) та Харківщина (3%). За останній місяць кількість пропозицій у зазначених регіонах зросла.

Також додалося роботи у Житомирській, Кіровоградській, Рівненській, Чернівецькій і Миколаївській областях.

Галузі з найбільшим дефіцитом спеціалістів

У ДСЗ повідомляють, що за видами економічної діяльності у 2024 році найбільший дефіцит кадрів був у сфері освіти; у переробній промисловості; сфері розміщення і харчування; охороні здоров’я; у сфері мистецтва, спорту; у сфері розваг та відпочинку.

З початку 2025 року гостра нестача спеціалістів спостерігається в галузях:

наземний транспорт;

переробна промисловість (зокрема, виробництво готових металевих виробів, виробництво меблів);

дошкільна освіта.

Якщо проаналізувати ситуацію по містах із вакансіями, найбільше їх у Києві спостерігається: у сфері роздрібної торгівлі; оптової торгівлі, дистрибуції; медицини й охорони здоров'я; готельно-ресторанного бізнесу.

У Львові за кількістю пропозицій роботи лідирує готельно-ресторанний бізнес. Далі слідують: роздрібна торгівля; оптова торгівля, дистрибуція, імпорт, експорт; медицина й охорона здоров'я; харчова промисловість.

У Дніпрі така сама ситуація – найбільше роботи в торгівлі та готельно-ресторанному бізнесі. Також багато вакансій пропонують у харчовій промисловості, сфері охорони здоров'я, транспорту, металургійній промисловості.

Де зарплати вищі

У регіонах із найбільшою кількістю пропозицій роботи такі середні зарплати (за підсумками лютого):

Київщина – 26,5 тис. грн ;

; Львівська область – 24,9 тис. грн ;

; Одеська область – 22,5 тис. грн ;

; Дніпропетровська область – 22,5 тис. грн ;

; Харківська область – 21,5 тис. грн.

За останній місяць середня зарплата загалом по Україні зросла на 500 грн та сягнула до 23,5 тис. грн (дані порталу Work.ua за розміщеними вакансіями).

При підготовці матеріалу використовувалися: коментар Державної служби зайнятості для РБК-Україна, аналітичний звіт та дані порталу Work.ua.