Дефіцит на ринку праці України. В яких областях найбільші проблеми з кадрами

На тлі нестачі кадрів у низці галузей роботи більше, ніж шукачів. Також кількість вакансій на ринку праці України нерівномірно розподілена по регіонах.
Докладніше про те, де найбільше невистачає працівників, – в матеріалі РБК-Україна.
Зміст:
В умовах повномасштабної війни ринок праці поступово відновлюється, але нерівномірно. Через небезпеку бойових дій, міграційні процеси та інші чинники ситуація з роботою різниться залежно від регіону країни.
Як розповіли в коментарі РБК-Україна в Державній службі зайнятості (ДСЗ), у регіональному розрізі найбільший дефіцит кадрів спостерігається у Львівській області та Києві.
За даними порталу Work.ua, 60% від усіх розміщених вакансій припадають на 5 областей країни. Лідирують Київ та Київська область (34% пропозицій роботи), Львівщина (9%), Дніпропетровщина (9%), Одеська область (6%) та Харківщина (3%). За останній місяць кількість пропозицій у зазначених регіонах зросла.
Також додалося роботи у Житомирській, Кіровоградській, Рівненській, Чернівецькій і Миколаївській областях.
У ДСЗ повідомляють, що за видами економічної діяльності у 2024 році найбільший дефіцит кадрів був у сфері освіти; у переробній промисловості; сфері розміщення і харчування; охороні здоров’я; у сфері мистецтва, спорту; у сфері розваг та відпочинку.
З початку 2025 року гостра нестача спеціалістів спостерігається в галузях:
Якщо проаналізувати ситуацію по містах із вакансіями, найбільше їх у Києві спостерігається: у сфері роздрібної торгівлі; оптової торгівлі, дистрибуції; медицини й охорони здоров'я; готельно-ресторанного бізнесу.
У Львові за кількістю пропозицій роботи лідирує готельно-ресторанний бізнес. Далі слідують: роздрібна торгівля; оптова торгівля, дистрибуція, імпорт, експорт; медицина й охорона здоров'я; харчова промисловість.
У Дніпрі така сама ситуація – найбільше роботи в торгівлі та готельно-ресторанному бізнесі. Також багато вакансій пропонують у харчовій промисловості, сфері охорони здоров'я, транспорту, металургійній промисловості.
У регіонах із найбільшою кількістю пропозицій роботи такі середні зарплати (за підсумками лютого):
За останній місяць середня зарплата загалом по Україні зросла на 500 грн та сягнула до 23,5 тис. грн (дані порталу Work.ua за розміщеними вакансіями).
При підготовці матеріалу використовувалися: коментар Державної служби зайнятості для РБК-Україна, аналітичний звіт та дані порталу Work.ua.
Докладніше про найбільш затребувані вакансії, та яких фахівців складно знайти роботодавцям можна дізнатися в окремому матеріалі.
Також РБК-Україна розповідало, які вакансії із бронюванням наразі пропонують на ринку праці України.