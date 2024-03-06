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Дефіцит кадрів. Названі найбільш затребувані вакансії в ритейлі

Україна, Середа 06 березня 2024 12:13
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Дефіцит кадрів. Названі найбільш затребувані вакансії в ритейлі Фото: які вакансії найбільш затребувані в ритейлі в Україні (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова, Наталія Гурковська

Зараз в Україні в цілому і в ритейлі зокрема спостерігається дуже великий дефіцит кадрів. Головними причинами цього є міграція громадян за кордон і мобілізація.

Про це в коментарі для матеріалу РБК-Україна розповіла керівниця відділу аналітики Асоціації ритейлерів України Яна Єрмакова.

В розрізі професій, за її словами, найбільш затребувані і найбільш дефіцитні за останні 12 місяців - продавці-консультанти, касири, охоронці, керівники магазинів, заступники керівника, вантажники, водії.

Так, асоціація ритейлерів України спільно з онлайн платформою з пошуку роботи robota.ua підрахували RR-індекс, який показує співвідношення активних кандидатів, які взаємодіють з вакансією, до кількості вакансій на ринку за вибраними параметрами.

"З цими даними, гострий дефіцит кандидатів є на посаду продавця-консультант RR-індекс складає 1,6. На другому місці по дефіциту з коефіцієнтом 3,4 посада касира. Серед посад, які мають дефіцит кандидатів також є посади вантажника та водія", - коментує представниця RAU.

Ринок праці в Україні

З початку повномасштабної війни у багатьох сферах ринку праці спостерігається дефіцит кадрів. Особливо не вистачає фахівців професій, які зазвичай вважалися "чоловічими". Крім того, зараз в Україні спостерігається дефіцит кадрів із низки професій. Зокрема, критично не вистачає швачок, електромонтерів, слюсарів-сантехніків, токарів.

При цьому роботодавці готові залучати жінок на нетипові посади, а українки активніше відгукуються на такі вакансії та проходять перекваліфікацію.

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